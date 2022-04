LEPA LUKIĆ ZAVRŠILA NA INFUZIJI! Pevačica se NE OSEĆA DOBRO, nedelju dana odlazi u DOM ZDRAVLJA i baš je MALAKSALA!

Lepa Lukić otkrila je da se ne oseća dobro i da je završila u bolnici zbog zdravstvenih problema.

Pevačica Lepa Lukić se ne oseća dobro, već danima je bolesna i već nedelju dana odlazi u Dom zdravlja kako bi primila infuziju.

foto: Damir Dervišagić

Tim povodom, Lepa se oglasila za Republika.rs, a ona nije krila da se nije osećala dobro. Pevačica je ispričala kakve je sve zdravstvene probleme imala, ali i kako se sada oseća.

- Nisam dobro, bolesna sam, jaku prehladu sam imala, primila sam infuziju, toliko sam malaksala. Grip, ili šta je to već bilo, pre pet dana. Pijem lekove. Biće dobro, nego mora da prođe i grlo me je uhvatilo bilo, pa sam dobila glavobolju, mišići su me ubijali, zglobovi, ali sada sve manje - izjavila je Lepa Lukić.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Republika.rs

Bonus video:

03:01 Lepa Lukić peva svoju novu pesmu u Kontrashow-u