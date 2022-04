SANJA KUŽET O CECI, NASTAVKU KARIJERE I ESTETSKIM KOREKCIJAMA Otkrila kakvo mišljenje ima o Ražnatovićki, a jedno joj je BAŠ DRAGO

Sanja Kužet već osam sezona uspešno vodi Zvezde Granda, ali uprkos popularnosti koju joj je doneo ovaj posao ona izbegava medije i retko daje intervjue.

Sanja je sada za Telegraf komentarisala žiriranje folk zvezde Cece Ražnatović ali i česte nesuglasice članova žirija. Voditeljka je otkrila i do kada planira da vodi Zvezde Granda i gde želi da nastavi karijeru.

foto: Aleksandar Yesch Jesic

- Ne izbegavam medije samo u nekom trenutku mudro odlučim da li mi je neka vrsta dodatnog pojavljivanja u medijima potrebna ili nije. Radim emisiju koja je vrlo gledana i hteli to ili ne ja sam vam u domovima iz subote u subotu. Sve preko toga bi bilo previše ukoliko to nije neka smislena priča i da nije neki dobar razlog da pričamo i proćaskamo.

Nedavno si preležala koronu. Kako se sada osećaš?

- Imala sam Omikron. Ja sam se sačuvala od svih prethodnih oblika a taj Omikron koji nas je na kraju sve zaprašio prosto nije mogao da se izbegne. Bolesti sam pristupila vrlo ozbiljno i želela sam da se pozabavim svojim imunim sistemom koji je u tom trenutku bio oboren. Nakon toga sam nastavila sa zdravim navikama i fizičkom aktivnostima.

foto: Aleksandar Yesch Jesic

Često treniraš i izbegavaš estetske intervencije. Malo je poznato da do sada nisi ništa korigovala na svom telu i licu. Kakav je tvoj stav po pitanju estetskih zahvata?

- Drago mi je da se to vidi i da sam primer da se i sa 39 godina možete dobro da izgledate uz trening, zdrave navike i dobar san. Zaista mi je drago što širim svest o tome da ne mora sve na brzinu, da ne moraju prečice, ne moramo da posegnemo za nekim aktuelnostima. Najvažnije je kako se osećamo. Pogotovo kod jedne sredovečne žene zadovoljstvo se uvek oseti. Sve se ocrtava na licu i podočnajcima. Nisam protivnik estetskih zahvata. Svako neka radi šta želi. Meni je važno da sam svoja, imala sam jasnu viziju.

Od ove sezone u žiriju Zvezde Granda sedi i Ceca Ražnatović. Do sada je nisi komentarisala pa je idealna prilika da nam kakeš kako ti se dopada njeno žiriranje?

- Sad posle nekog vremena mogu da se izjasnim. Bilo je rano da na početku komentarišem i donosim neke zaključke. Smatram da je toliko posvećen mentor, da se toliko brine i bori za svoje kandidate što je apsolutno za svaku pohvalu.

- Što se tiče međusobnih slaganja sa ostalim takmičarima, oni se toliko godina već poznaju da kod njih nema zaista nikakvih problema, čak i onih malih koje ima za potrebe šou programa su apsolutno stvar trenutka. Ljudi me uglavnom pitaju da li ima nekakvih nameštanja. Dakle, nema. Sve je onako kako vidite, svako reaguje intinuitivno u datom trenutku i to je nešto što čini posebnost u ovoj emisiji.

foto: Aleksandar Yesch Jesic

Kako se ti osećaš u trenucima u kojim se sukobljavaju članovi žirija i kako uspevaš da nadvladaš tu situaciju koja nije nimalo prijatna?

- Sada sam navikla na to. Naravno da nije bilo prijatno u početku. Sada već znam da su oni pojedinačno i te kakve zvezde i da svako ima svoj stav i da želi da ga iznese po svaku cenu. Kada dovedete tako jake persone u tako gledan šou program prosto ne možete da očekujete uvek slaganja. Zato su oni tu jer su različiti. Ja to sve gledam kroz posao. Ja se trudim da svojim izrazom lica i govorom tela te požare između njih gasim. Posebno kada su pored mene kandidati, tada imam potrebu da ih zaštitim u svakom smislu.

Da li si razmišljala o promeni posla i gde sebe vidiš u narednom periodu?

- To ću vam reći kada za to bude došlo vreme. Smatram da se lepe stvari ne mogu sakriti. Ja sam jedna od onih osoba koja prvo želi da skoči pa da kaže hop ne bih trčala pred rudu i izletala se. Tu sam gde sam ali svakako ne mislim da sam bacila sidro i da odatle treba da odem u penziju to je sigurno.

foto: Aleksandar Yesch Jesic

Kurir.rs/Telegraf.rs

Bonus video:

00:30 VRELI PLES SANJE KUŽET: Voditeljka zavrckala u kupaćem kostimu i zapalila mreže