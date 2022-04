ŽAO MI JE ŠTO SE UPIRE PRST NA ŽENE IZ JAVNOG SVETA: Dušica otvoreno o elitnoj prostituciji, pa priznaje čemu se POSVETILA

Voditeljka Dušica Jakovljević ističe da se preporodila otkako joj fokus nije na ljubavnom životu.

Voditeljka je progovorila o samoći, teretu koji nosi njen posao, licemerstvu koje je zastupljeno na estradi, kao i pretećim porukama koje je jedno vreme dobijala na društvenim mrežama.

- Konačno sam došla u taj stadijum da emotivni status bude samo jedan segment mog života. Mogu reći da sam doživela preporod poslednjih mesec i po dana i da se s obe noge dočekam na zemlju - rekla je na samom početku Dušica i otkrila da se u potpunosti posvetila usavršavanju sebe.

- Već dugo imam problem sa sinusima, uskoro me očekuje jedan pregled, pa ako doktor kaže da moram pod nož, reći ću im da mi malo srede nos. Iskreno, ne bih volela da dođe do toga jer ne planiram estetske korekcije. Nedavno sam počela da treniram i to mi je dosta za ovu sezonu. Počela sam da se bavim svojim telom, trenutno nosim veličinu haljine L, i odlučila sam da korigujem ishranu, da vežbam i da telo dovedem do savršenstva - iskrena je bila voditeljka i priznala da energiju crpi iz putovanja.

- Volim da putujem i koristim svaku priliku da odem van države. Iskreno, jedva čekam da ponovo odem negde. Čak i dok su na snazi bile zabrane zbog pandemije koronavirusa, gledala sam koja zemlja poslednja uvodi mere kako bih mogla da odem tamo. Vakcinisana sam, srećom sada su u svetu mere znatno slabije i biće mi mnogo lakše da odem na odmor. Jedini problem je što mogu da putujem samo u toku radne nedelje, pa moram da organizujem decu, to mi je malo komplikovano. Doduše, kada nisam tu, deca su sa svojim ocem, a i moji roditelji su mi oduvek bili velika pomoć. Oni više nisu mali, sada su u tom periodu kada jedva čekaju da odem negde, a ja imam dosta poverenja u njih, što je najbitnije - rekla je Dušica, pa otkrila drugu stranu medalje i ispričala da se zbog posla susretala sa stravičnim pretnjama.

- Moj posao sa sobom nosi dosta poteškoća, jedna od njih su ljudi koji sebi daju za pravo da me komentarišu. Sada se broj pretećih poruka dosta smanjio, gotovo da ih i nema. Tokom prve i druge sezone rijalitija je bilo jezivo. Pominjali su moju decu, pravili su mi umrlicu koju su delili na društvenim mrežama... Sada sam naučila da napravim distancu i čim vidim da poruka ne počinje sa: 'Dušice, divna si', ja blokiram tu osobu - kroz smeh je rekla voditeljka, i dodala:

- Na ulici nikada nisam doživela neprijatnost. Nedavno mi je jedna devojka prišla u restoranu. Ona je doktor prava i bila je jedan od najboljih govornika na svom fakultetu. Rekla mi je da sam joj bila inspiracija pred svaki ispit, predložila mi da osnujem udruženje za sve žene koje su žrtve predrasuda dok ne progovore i to me je jako dirnulo - zaključila je Dušica.

Jedna od tema o kojima nedeljama bruji javnost jeste i elitna prostitucija, a Dušica je istakla da se najstarijim zanatom ne bave samo javne ličnosti.

- Sad su se našli mnogi lažni moralisti da osuđuju i dižu glas oko prostitucije. Estrada je puna lažnih moralista, prostitutke postoje u svim profesijama, i u medicini, advokaturi... Ne znam zašto su sada žene koje se bave javnim poslom izložene sumnjama, da se u njih upire prst. Žao mi je onih žena koje rade ispod mosta i nemaju svoja prava, ostalo je stvar izbora - rekla je Dušica.

