DUŠICA GRABOVIĆ PRVI PUT O PODVOĐENJU I ELITNOJ PROSTITUCIJI: Otkrila kako je upoznala uhapšenog menadžera Kaje Ostojić

Pevačica Dušica Grabović pojavila se u emisiji "Novo Jutro" i progovorila o aferi elitne prostitucije.

Pevačica objasnila je kako poznaje Duška Banjca, koji je nedavno uhapšen zbog podvođenja.

"Nisam imala priliku da predstavim sebe dosad. Napuštanjem policije i inicijativom da napustim državni posao, krenuli su natpisi da sam izgubila posao jer su me pronašli u njivi sa kolegom. Prvo - nikad niko nije izgubio posao zbog toga u MUP. Meni je to bilo smešno, ja nisam nikog tužila. Spremila sam porodicu da nakon napuštanja državnog posla ne reaguju burno. Moj otac je umro pre mesec dana, nije se još ohladio, prvi put sam negde došla posle njegove smrti. Moj pokojni tata sve je razumeo, a ove natpise našla sam kod njega. Zvao me: 'Moj najlepši sin'. Ja roditelje nemam, tu sam da odbranim sebe", priča Dušica u "Novom Jutru".

foto: Printscreen/Pink TV

"Zadnjih 10 godina ne boravim u Srbiji, ja nisam mrava zgazila, nemam mrlju u životu, niko me ne štiti. Svi su pobegli misleći da sam ja kriva za ovo. Širenje laži i neistina bez objašnjenja, ti profili će biti odstranjeni jer ometaju istragu. Mene policija, a ni sud, niko me nije kontaktirao za ovo. Ja sam došla na 40 dana svom ocu. Ja sam pendrek zamenila mikrofonom, bavim se isključivo pevanjem", priča ona i dodaje da Duška Banjca poznaje:

"Upoznali smo se u restoranu, tu je bio sa Kajom Ostojić i pogađao mi je tezge u Hrvatskoj. Na taj način smo bili u kontaktu. Nisam se čula sa tim čovekom tri godine jer nemam razlog. Niko od državnih organa i suda nije me zvao. Ljuban Kovačević me zvao da mi kaže da moram to da sprečim. Ja ne krijem poznanstvo sa Banjcem, ali ko su ljudi koji šire laži?"

foto: Printscreen/Pink TV

"Ja kad bih znala ko se time bavi, ja bih rekla. Živim preko 10 godina, na srpskoj sceni sam samo da snimim pesmu i gostujem. Bežim, idem, borila sam se za australijsko državljanstvo. Imala sam američku turneju, pričali su da sam kraljica bakšiša, a ja sam tad negovala oca. Zaradila sam sumu na nastupu i plaćala porez. Čula sam za neke koje se bave time, ali kako da uspemo da dokažemo da mi nismo?", ističe pevačica.

Dušici je potom u emisiji pušten snimak na kom ugovara prostituciju.

"Ja imam poruke iz 2017. godine, nisam osoba koja čisti telefon, kod mene se sve može naći. Probala sam da nađem broj koji me zvao, znam samo da je bilo prošle godine. Možda ćete se iznenaditi, ja sam mu rekla na koga me podseća njegov glas. Zašto je moj glas čist, a nečiji mutiran? Kao što ste čuli, ja sam sve vreme zbunjena. Kad mi je rekao da sam u priči, ja sam mislila na nastup. Razumela sam to kao poziv da pevam na žurki. Ja pevam celu noć, to je moje zanimanje", izjavila je Dušica.

foto: Printscreen/Pink TV

"Dušica nije optužena od bilo koga. Ono o čemu se nije pisalo je činjenica da se godinama bavi i humanitarnim radom. Ona je meni rekla da ukoliko bi se pisalo o tome ne bi ga tako doživela. Ovaj snimak u pravnom sistemu nije ništa. Vi ste čuli da se ovaj snimak modifikovao, to je prva činjenica da se radi o snimku koji je neupotrebljiv. Javnost bi bila šokirana kad bismo objavili ime osobe sa snimka koja priča", istakao je njen advokat.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:05 Dušica Grabović ekskluzivni snimak ugovaranja prostitucije