NIJE SVE KAKO IZGLEDA! Milica Pavlović htela da se SRUŠI OD BOLOVA I POVREDA!

Novi album seksi senjorite nosi atraktivan naziv „Posesivna“ i premijera čak 12 novih pesama je zakazana za ponedeljak veče kada će biti emitovana specijalna emisija posvećena novim pesama na televiziji Prva.

foto: Promo

Pavlovićeva je nestrpljiva da publika konačno čuje i vidi ono na čemu je vredno i predano radila, ali je rešila do same premijere ne otkriva mnogo detalja pa je promo materijal zasnovan na materijalu koji je snimala u okviru dokumentarca. Snimanje pesama u studiju, probe u fiskulturnim salama, život na relaciji Zagreb-Beograd, budući da je okupila regionalnu ekipu da radi na kompletnom projektu. Publika će moći da zaviri u svaki deo rada na jednom ovako složenom projektu, a da je Pavlovićeva rešena da im do kraja pokaže kako izgleda druga strana priče pokazuju scene rehabilitacije njenog ramena. Naime, Milica je za potrebe promocije čak 12 novih pesama vredno i predano mesecima vežbala veoma zahtevne koreografije, pa je tako jednom prilikom ozbiljno povredila rame, zbog čega je danima morala da ide na masaže i rehabilitaciju.

- Sve na cemu sam sa svojim timom neumorno radila u proteklih godinu dana dozivece svoju premijeru u ponedeljak, 11og Aprila! Ne mogu da verujem!! Nikada se nismo ovoliko dali i JA nikada nisam vise rizikovala ali i verovala u svoj rad! U ovom videu je samo mali delic svega sto je jedan ovakav projekat zahtevao od mene. Izasla sam iz svih svojih komfor zona, vizuelno, muzicki, emocionalno! Za sobom sam povukla masineriju fantasticnih, talentovanih ljudi s kojima sam na internacionalnoj bazi danonocno, opsesivno i POSESIVNO oblikovala svaki detalj spektakla koji je uskoro pred vama. Ovo nije samo album i u ovom momentu cu skromnost ipak ostaviti po strani - za manje od dva dana predstavljam vam audio-scenski performans o kakvom sam dugo sanjala, koji su moji Dominatori prizeljkivali od mene i koji cela nasa scena zasluzuje da ima! Ponedeljak, 11 April, TV Prva, 22:00h. #Posesivna - poručila je Milica putem svog Instagram profila. Radi podsećanja, vizuelno-muzički spektakl je najavljen za ponedeljak veče. Premijera 12 novih pesama, odnosno albuma “Posesivna” čiji je prijatelj kompanija “Telekom”, je zakazana za 22 časa na televiziji Prva, a sudeći po komentarima na društvenim mrežama publika je više nego nestrpljiva da čuje šta im je to Milica pripremila ovog puta.

Promo tekst