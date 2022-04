MUKA MI JE, NIŠTA SE NIJE PROMENILO: Tamara Milutinović progovorila o BIVŠOJ DRUGARICI Teodori Džehverović!

Popularna pevačica Tamara Milutinović otkrila je u kakvim je odnosima sada sa koleginicom Teodorom Džehverović, nakon što su pre nekoliko godina imale sukob.

Naime, nakon što se njihova grupa "Đavolice" raspala, u kojoj je pored Tamare i Teodore bila i Gorana Goga Gačić, došlo je do sukoba između Džehverovićeve i Milutinovićeve, a javno su razmenile i "teške reči", ali i uvrede.

Tamara je sada otkrila u kakvim je odnosima sa Teodorom, a kako je rekla, volela bi da se sretnu i da reše to što imaju.

- Meni je muka više od tog pitanja, šest, sedam godina se već vuče to pitanje i meni je više neprijatno da odgovaram, želim da zatvorim tu temu jednom za svagda. Imam izuzetno lepo mišljenje o njoj, pratim njenu karijeru, slušam njene pesme. Ona i ja se nikada nismo javno posvađale, nas su novinari posvađali - počela je Tamara priču za Telegraf Jetset.

- Nikako da se namesti da se negde sretnemo, jer su nam i karijere totalno drugačije, putevi i emisije... Volela bih da se sretnemo i da rešimo to, da i ona kaže da je to rešeno, da tu nema potrebe pričati. Vidi, ona je devojka koja je bila sa mnom u grupi i mi imamo jako dobre uspehe iza nas, obe smo uspešne i u ovom trenutku, imamo svoje pesme, hitove, nastupe, prebukirane smo, nema tu mesta više svađi - rekla je pevačica.

- Niti ona misli na mene u tom smislu, niti ja na nju, veruj mi. To je daleko iza nas. Nju volim i poštujem, ot kažem iskreno. To je bilo pre 7 godina, to su svi zaboravili - objasnila je Tamara.

- Nije se ništa promenilo u smislu da smo se posvađale još više ili pomiririle. Da se mi sretnemo sada sigurno bi se pozdravile. Srele smo se dve godine nakon cele te fame i javile smo se jedna drugoj - zaključila je Milutinovićeva.

