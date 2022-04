VENDI OTKRILA DETALJE ODNOSA SA BATOM ŽIVOJINOVIĆEM! Pevačica otkrila ŠOK DETALJE: Rekao mi je da sam ZEZNUTA žena!

Pevačica Vesna Vukelić Vendi u svojoj ispovesti govorila je o odnosu sa glumačkom legendom Batom Živojinovićem.

foto: Printscreen/Instagram

- S Batom Živojinovićem sam počela da radim tako što su me preporučili da glumim lepoticu u filmu "Dama koja ubija". Vanja Bulić me je preporučio režiseru Zoranu Čaliću, rekao je da sam rođena za to i da mora da me uzme. Sa mnom su bile još dve lepotice, s tim što je jedna platila da bude u filmu. U to vreme sam snimala reklame i radila sam kao foto-model. Kada sam pogledala ugovor, videla sam šta treba da radimo i kako da snimamo. Tražili su od nas da budemo gole, da se vide grudi i da se šepurimo na setu pored bazena. Reditelju sam odmah rekla da to ne dolazi u obzir, raspravljali smo se i pobedila sam. Ostali smo u kupaćem kostimu. Posle se promenila scena, nas dve smo bile u kadi, a Bata Živojinović je trebalo da uđe i da kaže: "Ovo je bolje nego u raju!" Onda su počeli da me ucenjuju i traže da skinem brushalter da se vide grudi. Nisam htela jer smo već napravili dogovor. Dakle, zna se šta smo se dogovorili po ugovoru. Na kraju sam počela da vičem i rekla sam odlučno: "Ne", pa makar po cenu da idemo kući i sve prekinemo - prisetila se Vendi role iz filma za Republika.rs, pa opisala kako i legendarni Bata nije uspeo da je pokori:

foto: Printscreen Grand Tv

- Tada, kada sam vrisnula, uleteo je Bata sav nakostrešen. On je glumio nekog komandanta. Ponašao se kao da je glavni i da bolje zna od režisera šta se kako snima. Počeo je da viče na mene jer sam zatezala sve i negodovala zbog skidanja. Rekao je: "Šta je bilo, pobogu! Što sad zatežeš?" Ja sam mu rekla: "U čemu je vaš problem! Izađite i zatvorite vrata! Nemojte da se mešate tamo gde vam nije mesto!" On je bio u šoku zbog mog dranja, pokunjio se, podvio rep i rekao da snimamo kako je zapisano. Tri dana smo proveli na snimanju, zajedno smo ručali i večerali. Jedne večeri mi je Bata prišao onako mic po mic i rekao mi: "Ti si zeznuta žena!" Objasnila sam da moja reč ima težinu, to mu se svidelo i otad smo imali super komunikaciju. Znači, trebalo je da se desi velika svađa da bi se stvari iskristalisale.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Vukelićeva trvdi da ništa na putu nije moglo da je pokoleba i ostala je dosledna sebi. - Karijeru na estradi sam napravila sa 10 posto kapaciteta, onoliko koliko sam mogla jer okolnosti u privatnom životu nisu uvek bile lake. Kada sam videla kako se pojedine osobe prodaju za sitan novac zarad slave, shvatila sam da to nije za mene. Nisam želela da dođem pred nekoga i da se nekome klanjam zarad uspeha. Nije bilo tih para i sponzora koji bi me naterali da za neke ćutim i radim šta mi se kaže. Estrada daje iluziju popularnosti, ništa to nije realno, to nisu realni životi. Za mene nije popularnost da se non-stop vrtim na televiziji, a da pored mene niko ne prođe na ulici i ne kaže mi: "Bravo, ti si uradila to i to" - zaključila je Vendi.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M./Srpski telegraf/Republika.rs

