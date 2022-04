SNEŽANA DAKIĆ NIJE JEDINA ŽRTVA NAPADA BESKUĆNIKA: Razbijao je izloge i napadao! Mislila sam da ga iritiraju socijalne razlike

Voditeljka Snežana Dakić progovorila je o napadu koji je doživela od strane nepoznatog muškarca pre nekoliko dana.

Naime, Snežanu je zbog mirisa parfema ciglom gađao mušakrac, a ovo mu očigledno nije prvi put, te su se voditeljki javili još neki ljudi iz "kruga dvojke" koji su doživeli slično iskustvo o čemu je pričala u "Novom Jutru".

- Jednoj ženi je isto razbio izlog jer joj je rekao da mu smrdi razređivač. Nekoliko ljudi mi je javilo da je on pod istim izgovorom razbijao i drugim ljudima izloge ili ih napadao - rekla je Snežana, a nakon nje se uključila vlasnica jedne prodavnice, kojoj je beskućnik razbio izlog - rekla je voditeljka.

- On je prolazio pored lokala i pitao nas je zašto prskamo razređivač, rekli smo da ne znamo o čemu se radi. On je otišao, pa se vratio i razbio izlog. Ja sam to prijavila. On je uhapšen i priveden, odveden u bolnicu "Laza Lazarević". On je beskućnik i šeta se ulicama. Nakon što primi terapiju, puste ga ponovo na ulicu. Mislim da on nema svest o tome uopšte. Čula sam da presreće ljude po ulici i pita ih zašto prosipaju razređivač - ispričala je vlasnica koja je 2021. godine u decembru doživela slično neprijatno iskustvo kao Snežana Dakić pre nekoliko dana.

- Mislila sam da ga iritiraju socijalne razlike jer sam ja doterana ušla u skupoceni automobil, a on je vukao kolica i izgledao kao beskućnik. Rekla sam mu: "Dobar dan". Onda me je pitao da li sam prosipala razređivač. Mislila sam da mu je smetao parfem, a to sam mu i rekla. I onda me je gađao - isprićala je ona.

