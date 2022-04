SANJA STANKOVIĆ POSLE AFERE PROSTITUCIJA POSETILA MANASTIR: Bivša rijaliti učesnica otišla na ovo SVETO mesto, pronalazi MIR!

Bivša rijaliti učesnica Sanja Stanković je u proteklih nekoliko dana prošla pravi pakao zbog navoda da se bavi prostitucijom, te je mir pronašla u manastiru.

Naime, Sanja je u toku današnjeg dana obišla manastir Tumane u blizini Golupca, koji se smatra zadužbinom Miloša Obilića.

Nema sumnje da je Stankovićevoj prijala izolacija od grada i medija u kojima se njeno ime spominje u nimalo laskavom kontekstu.

Podsetimo, prema saznanjima domaćih medija, nekadašnja zadrugarka je navodno uhvaćena u akciji policije vezanoj za suzbijanje organizovane elitne prostitucije, te se njeno ime spominje pored još 30 aktera u celoj ovoj priči.

foto: Printscreen/Instagram

Sanja je oštro demantovala ove navode.

- Koliko sam ja na javnoj sceni, nikada ništa nije izašlo o meni. Svi oni koji su tokom rijalitija govorili da imaju dokaze i da znaju nešto provereno, gde su sada? Lako je u rijalitiju govoriti sve te stvari, a kada izađu gde je sve to? Pre mi je bilo jako teško kada počne ta tema, a sada me više boli uvo. Ja to ne mogu da promenim, ljudi će pričati, pa će pričati. Bio ti najgori ili najbolji, uvek će ti neko tražiti dlaku u jajetu, ako te ne gotivi. Naravno, postoje situacije zbog kojih sam otišla na sud - rekla je tada Sanja.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:38 SANJA NE PODNOSI ALKOHOL: Počne da DRNDA JEZIKOM čim popije jednu čašu MORA DA PRESTANE POD HITNO!