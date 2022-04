IVAN MARINKOVIĆ POZNAJE ELITNE PROSTITUTKE: Mnoge su bile sa mnom u rijalitiju, a tu je i jedna VODITELJKA! Evo šta kaže za NJU!

Nekadašnji učesnik "Parova" Ivan Marinković okrenuo je novi list u životu, prestao je da pije, a sa partnerkom Jelenom Ilić planira pokretanje novog biznisa. U intervjuu za Kurir bivši muž Goce Tržan otkrio je da li je u kontaktu sa pevačicom, šta se dešava u njegovom životu, a komentarisao je i aktuelnu temu - elitnu prostituciju.

Marinković tvrdi da se jedna popularna voditeljka plave kose bavi najstarijim zanatom, kao i da ju je video ispred zgrade na Dorćolu koja je, po svemu sudeći, jedna od glavnih bordela.

Kada smo sreli Ivana, prvo što smo ga pitali je kako mu je ruka, koju mu je devojka povredila makazama pre nekoliko meseci, kada su se posvađali.

- Ja i zaboravio na to. Glupost. Dobro je, sve okej.

Kako se slažete ti i Jelena?

- Super. Krećemo u biznis. Otvaramo salon za negu pasa, tražimo lokal ovde u centru Beograda, pošto smo sad tu. Kod mene u stanu smo, renovirali smo sve. Da ne plaćamo kirije po Novom Beogradu, a moj stan bleji prazan. Nije to mnogo para, nije neka cifra, da ako ne uspeš, da se hvataš za glavu. Treba nam samo lokal i oprema. Jelena se obučava, ide na kurs. Mi volimo životinje, imamo psa. Čim dobije diplomu, počeće da radi. To je posao koji je u povoju i nema puno tih grumera, a svako danas ima psa. Nadam se da će biti isplativo.

Poslednjih dana je aktuelna elitna prostitucija. Da li poznaješ neku od hapšenih devojaka?

- Poznajem neke devojke koje se pominju sada i bile su sa mnom u rijalitiju. Vrlo dobro znam ko to sve radi. Ja sam definitivno siguran da će tek da se čuje koje su sve žene umešane, izuzimajući imena koja svi znamo, koja se već godinama spominju u vezi sa tim. Ja to skeniram. Voditeljka, evo na vrh mi jezika da joj kažem ime. Ne smem, biće haos.

Koja voditeljka je u pitanju?

- Ja sam je sreo kod mene u kraju pre neki dan, mogu samo da kažem da mi je bilo čudno šta će ona tu, nije iz tog dela grada. Mnogo lepa zgrada, nova, vidi se da je perverzija urađena i nalazi se među starim zgradama. Videla me je, poznajemo se i to odlično. Dovoljno se poznajemo da mi se javi na ulici.

Da li si gostovao kod nje?

Jesam. Izbegla je moj pogled, prešla preko puta ulice, sve mi je bilo jasno. Više puta je viđena tu. Nova zgrada. Reći ću samo da je plava žena. Mala zgrada i mala i ona.

Koliko ona može da košta?

- Ne cenim je ni kao novinara, ni kao voditelja, ni kao osobu.

Da pređemo na temu rijalitija. Za koju cifru bi ušao u Zadrugu?

- Za sto hiljada evra. Šalim se. Ja znam za svoju i Jeleninu cifru, a nervira me što se svi frljaju s ciframa u rijalitiju. Kao, dobio sam sto hiljada. Vi stvarno mislite da gazde tih televizija, koliko god para imaju, da tako lako daju novac?

Neki opravdavaju honororar, poput Dalile.

- Tačno. Ali, ne opravdava ona zato što je to htela, njoj se to desilo, to ljudi moraju da shvate. Nije namešteno. Zašto bi neko nameštao. Ja se ne bih prodao da mi ponude pare. Znam koncept rijalitija, zatvori nas, sve ćeš da dobiješ na dlanu. Da ne pričam o ljudima koji su ulazili za sto evra nedeljno pa su pravili haos.

Šta bi rekao Miljani Kulić da uđeš u Zadrugu?

- Rekao bih joj: "ćao. Uzeo sam sto hiljada". Ma zezam se, neka živi svoj život. Teško mi je što ne viđam dete, svestan sam situacije, s njom ne može ništa da se priča, Standardno, Kulići...

Da li se čuješ s Gocom?

- Ne čujemo se, svako ima svoj život. Poslednji put smo imali kontakt pre pet, šest godina nešto za stan. U kontaktu smo ćerka i ja, majka za to nije potrebna.

Reklo bi se da si se uozbiljio.

- Prestao sam da pijem već šest meseci. Nemam terapiju, samo sam rekao: "ćao". Više nikada neću da pijem. Prvi dan mi je bilo čudno, posle ništa. Nijedan lek nisam popio. super mi je, niti imam potrebu. Sad tek vidim, gledao sam neku utakmicu s drugarima, oni piju, neprijatno sam se osećao. Sad vidim kakav je čovek kad popije, malo više priča, brblja, viče. Smeta mi.

