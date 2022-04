MOJ PRIVATNI ŽIVOT NE PATI, STIŽEM SVE! Ražnatovićka žari ESTRADOM, pa priznaje u koji je njen TRIK da sačuva INTIMU!

Pevačica Anastasija Ražnatović već neko vreme krči svoj put na zvezdanom nebu i to joj ide sjajno.

Njene pesme zavrtele su se jako brzo i postale hitovi, a odnedavno je krenula da nastupa, tako da publika ima prilike da uživa u njenim pesmama, glasu i energji i uživo.

Anastasija je u Premijeri govorila o svojim prvim nastupima, ali i o privatnom životu.

- Prvi nastup je bio super, prošlo je sve kako treba. Ali drugi nastup, druga dimenzija. Svoja sam bila, nisam bila u grču, zabavljala sam se, zabavno mi je bilo - otkrila je ona.

I kako je poslovnih obaveza sve više, mlada zvezda je pred premijernim kamerama otkrila kako joj polazi za rukom da uskladi poslovni i privatni život.

- Stižem sve! Čak stižem i da se vidim sa prijateljima, da imam to vreme za sebe, da radim neke stvari koje mene opuštaju, koje mi stvaraju mir. Ne znam kako, ali mislim da je trik dobra organizacija vremena. Ustajem rano, pa mi dan bude duži, sigurno i to ima udela. Onda lepo imam vremena da završim sve obaveze, a da moj privatni život ne pati zbog toga. Ja se i dalje viđam sa društvom, imam vremena da odem do bioskopa sa drugaricom - rekla je Anastasija.

