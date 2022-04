ODMAH SAM ZNALA DA ĆEMO SE UZETI I NIKAD RASTATI: Jelena Pešić otvoreno u braku s Mladenom, evo kad je zaključila da je on TAJ!

Jelena Pešić nedavno se udala za Mladena Vuletića, a sada je podelila utiske sa svima.

Njih dvoje stali su na ludi kamen, a Jelena otkriva sve detalje.

Kakvi su Mladenovi i tvoji utisci nakon venčanja? Kako se osećaš sada, kao gospođa Vuletić?

- Naši utisci su takvi da smo rekli da više nikad nećemo da pravimo svadbu. Svi su nam javili da im je bilo prelepo. Odlično se osećam kao gospođa Vuletić.

- Jelena je sada Jelena Vuletić...ali je mi i dalje (u ovom slučaju) zbog prepoznatljivosti zovemo Pešić. Jeca nam, nadam se neće zameriti... A i treba i publici malo vremena da se navikne - dodaje Filip Đukić.

foto: Printscreen RED tv

Čime te je Mladen osvojio?

- Iskreno, ne znam... Kad je on počeo da mi se udvara, ja sam mu prvo rekla: Hajde da se družimo! On se mnogo lepo ponaša prema ženama, prema majci, prema sestri... Sa svojim sam fanom, to je to.

Koji je bio odlučujući trenutak kada si znala da je Mladen pravi čovek za tebe?

- E sad odlučujući trenutak.... Skontala sam da želim da se viđam sa njim, a prvi put sam pomislila kad smo se poljubili: 'Jao da l mi ovo treba!?' Onda sam želela opet da se vidim sa njim i opet i opet i opet!"

Koje osobine najviše voliš kod Mladena, a koje najmanje?

- Volim što je posvećen meni, što je pažljiv, što je zainteresovan, odgovoran, što me sluša... Ne volim što je nekad brzoplet.

foto: ATA Images

Da li već imate spremno ime za devojčicu koju očekujete ili su pregovori još u toku?

- Jedino ime koje mi se sviđa je Mila, ali meni se više sviđaju muška imena, kao Vanja na primer.

Da ti je neko rekao kako ćeš upoznati čoveka svojih snova - da li bi mogla da poveruješ u to?

- Kad sam počela vezu sa Mladenom, odmah sam znala da ćemo se uzeti, da se nećemo rastati. I to su mi svi govorili od prvog dana kada smo zajedno.

Obzirom da si u drugom stanju, da li ste Mladen i ti planirali medeni mesec, i ako jeste - koju destinaciju ste izabrali?

- Medeni mesec...Mnogo se plašim aviona, a želela bih da idemo u Kankun. Ipak sačekaćemo do kraja juna, videćemo gde ćemo ići. Na letovanje negde sigurno.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:15 Prvi ples Mladena Vuletića i Jelene Pešić