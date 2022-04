IVANA HOĆE DA ME UDALJI OD ĆERKE, MISLI DA JE DETE SAMO NJENO! Kristijan Golubović opleo po bivšoj ženi: Ona je POSESIVNA majka!

Kristijan Golubović se oglasio se na svom Fejsbuk profilu i tom prilikom je izneo informacije o svom životu nakon rijalitija.

- Ivana bi da me udalji od ćerke. To je radila i pre, ona misli da je to samo njeno dete. Kupljen je stan za život, ali samo njih dve žive. Ona je od onih posesivnih majki - govorio je Kristijan i podelio sa pratiocima poslovne planove.

foto: Kurir televizija

- Ako bude sve u redu do kraja aprila, da sa mojim drugom iz Pančeva otvorimo klub. Moramo neki novac da obrnemo - otkrio je Golubović, a onda je komentarisao učešće Filipa Cara:

- Filip Car je pristao sve tamo za lovu, verujte mi. Znam ja Cara. Kad je nešto istina, on ćuti. Ovako mnogo galami. Dalila samo može da ide u jednom pravcu, da ima mozga, ne bi to radila pred suprugom. Ono što oni rade, za tu lovu koja je ništa, baš su se prodali, katastrofa. Ona tu kao vidi neku reklamu, Bože me sačuvaj - izjavio je Kristijan.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.M.

01:41 JAKO ME TO BOLI! Kristijan sa knedlom u grlu progovorio o Ivani: Nikada nisam mogao ni da POMISLIM da je OVO MOGLO DA SE DESI