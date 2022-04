MAMA JE DOSADNA! Ćerke Ane Kokić i Nikole RAĐENA ne idu sa njom na nastupe! Pevačica priznaje: Pre bi provodile vreme sa drugima

Pevačica Ana Kokić već duže vreme je bez partnera i kako kaže zbog toga se bolje oseća. Ana se osvrnula na komplimente koje joj svakodnevno udeljuju oba pola.

- Komplimenti muškaraca mi ne prijaju koliko komplimenti žena. Zato što kada ti muškarac udeli kompliment postaješ žena, a kada ti žena da kompliment postaješ nešto što bi ta žena isto volela da bude, neki uzor, idol i to je onda nešto mnogo lepše - kaže Kokićeva za Blic.

Ana je jedna od najangažovanijih pevačica, pa na pitanje da li će imati vremena za odmor kaže:

- Ne znam da li će biti vremena za odmor jer dve godine nismo radili kako treba i mislim da je vreme sada da se malo vratimo tome.

Ana kaže da nije još vreme da ćerke dolaze na njene nastupe.

- Kad bi one htele da idu sa mnom to bi bilo super. Šalim se. One su sada u godinama kada više vole da provode vreme sa svojim društvom, vršnjacima, ali ranijih godina gde god sam mogla njih da povedem, povela sam ih. Sad one imaju svoje obaveze, svoje planove tako da je mama sad malo dosadna - kaže Kokićeva kojoj treba svega pet sati sna kako bi se odmorila za naredni dan.

Pevačica se osvrnula i na duet koji je nedavno izbacila sa koleginicom Mahrinom.

- Marina je prvo jedna izuzetna devojka, jako talentovana i divna. Mislim da će imati veliku karijeru ako nastavi da pokazuje svoj talenat. Nije talentovana samo za pevanje nego i komponovanje i pisanje pesama - kaže Ana.

Prema njenim rečima, vodi računa o finansijama.

- Znam da je sada sve poskupelo. Ono što mene najviše zanima je gorivo jer to najviše trošim i zbog posla i zbog svega. Nadam se da će se stabilizovati, da bar cene neće ići gore. Zalihe nisam pravila - istakla je ona.

Ana priznaje da nema idole, ali da poštuje jednu osobu.

- Novak Đoković je nešto najlepše što predstavlja našu zemlju u svetu. Izuzetna osoba - ističe Ana Kokić, koja će dobar deo leta provesti i na crnogorskom primorju.

- Dole se osećam kao kod kuće jer svako leto je neizostavno da se poseti Crna Gora i da se uživa u moru, hrani, muzici, nastupima, svemu. Ne da priželjkujem nego već imam organizovano sve - istakla je ona.

Čišćenje kuće me čini nervoznom

Na pitanje kako se snalazi sa kućnim poslovima, Ana odgovara:

- Sestra je majstor za kolače, a ja vodim računa o deci, kući i o poslu. Sve radim sama. Naravno, postoje neke stvari koje ne volim, a to je da čistim kuću. To me užasno nervira i onda me čini nervoznom. Svaki put kad moram to da radim baš mi se ne radi. Ko voli da čisti, najdosadniji posao na svetu? Usisavaš, čistiš i nakon pola sata mrvice opet padnu dole- kaže ona, a zatim se pohvalila:

- Kad spremim nešto tada se omaže tanjir. Tako da to govori kakva sam kuvarica. Što kažu starije žene nikad ne otkrivaj šta sve znaš da radiš da to ne bi radila do kraja života stalno - kroz smeh zaključuje Ana.

