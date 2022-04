ZARATILA S KUMOVIMA ZBOG PODELE IMOVINE! Jelena Golubović dobija PRETNJE zbog STANA POKOJNE BAKE CAKE: Proradili kompleksi!

Rediteljka i nekadašnja rijaliti učesnica, Jelena Golubović, već neko vreme sa tetkom vodi bitku oko podele nasledstva, konkretno stana koji je pripadao Jeleninoj baki koja je preminula pre dve godine.

Golubovićeva je ovom prilikom imala ozbiljan sukob sa kumom i njenim suprugom, koji joj je pretio preko poruka, uz psovke, a sve na nagovor svoje žene, navodi Jelena.

Rediteljkina kuma Jovana uporno drži stranu Jelenine tetke, a rediteljka je objasnila zašto sada već bivša kuma ne razume ovu situaciju.

- Ovo oko stana je tinjalo dugo. Mama i ja smo kompletno baku izdržavale, moja baka je imala full tretman, i onda Jovana i mamima kuma Cicka ne razumeju kako mi tetki ne damo polovinu. Mamina kuma i njena ćerka Jovana su debele krmače. Jovana čvrsto drži stranu moje tetke i mislim da je ljubomorna na mene, ja imam privilegiju da ceo život radim šta volim, roditelje na položaju, išla sam u strane skupe škole, a Jovana je samo frizersku jedva otaljala. Sada su je kompleksi proradili. Nisam ja kriva što je moj posao da dajem intervjue i što me narod voli. Dok sam ja proputovala svet, ona je spavala u špajzu - istakla je Jelena za Republika.rs.

Golubovićeva je potom ispričala kako je njena besna kuma rekla svom mužu Raši da žestoko opsuje Jelenu umesto nje.

- Moj posao je da dođe vozač po mene, našiminkaju me, dam intervju, odradim medijaciju, da oplemenim ljude tako što režiram predstave, slušam psihoanalizu i pomažem ljudima kroz psihoterapiju. Usred mojih rutina, juče se kuma osmelila da mi napiše da joj se napušim k. Znamo se ceo život, moja i njena mama su živele u istoj zgradi i kume su, plus ona je venčala mog brata i snaju. Ona sa 42 oženila je deda Rašu sa 62 godine. I ona meni piše da joj se napušim k. Neko od 62 godine sigurno ne može da bude mladunče, nije se udala za nekog njenih godina, nego za dedu. Kako se to zove? Kada bi imali sutra dete, Raša bi dete vodio u školu sa 70 godina. Ne znam zašto je problem što govorim istinu. Osmelila se da mene psuje iako to nije moj nivo ni stil. Ako se osmelila i daje udarac, kako ne može muški da je primi? Pa zove njenog meda mužića da je brani. Njen deda mužić je išao kao hostesa od stola do stola ne bi li mu neko platio pivo pošto je alkoholičar. Sad kad ga je Jovana kupila sa malo novca, praktično je prestao da bude žigolo i starleta, i počeo je da bude nadmeni muškarac, nekom pruži ruku, a nekom ne. Osmelio se da on nekom preti da će da ostane bez zuba, zbog malo para koja mu doprinosi moja kuma. Umesto da on bude taj koji privređuje, ona ga finansira i oblači - ispričala je Jelena, koja je šokirala rečima o njenoj sada već bivšoj kumi i kumu.

- On (kumin muž Raša, prim. aut) treba da vodi računa pošto devojka ima 150 kila, ako uzima vijagru, da je opasno u njegovim godinama bez konsultacije lekara, a da je bolje da umesto što preti, treba da ima se*s sa mojom drugaricom i bivšom kumom. Ona u tom slučaju ne bi imala 150 kila. Da su srećni u bralu ne bi imali kada da prete i svađaju se i istresaju se sada na meni - prokomentarisala je Jelena za naš portal i zaključila:

- Ti ljudi (kuma i kum, prim. aut.) prodali su stan kao i nas. Potom su otišli u du*e od stana gde je Jovana 20 godina spavala u sobi gde je bio špajz po planu. Što se nije kirvila dok je spavala u ćumezu i dok sam joj ja vodu plaćala u kafiću. Kako me tada nije “frizerka po vokaciji “ napušavala “. Nego je bila osim što ceo život nije mogla minić da obuče manja od makovog zrna. Da je ja nisam upoznala sa sadašnjim deda Rašom verovatno bi bila i bez deda Rade, potpuna usedelica.

