GODINAMA SE PRIČA DA PEVAČICE GRADE KARIJERU PREKO KREVETA! Aca Lukas rešio misteriju: Možda se neko snašao, ali ima dosta FAKTORA

Pevač Aca Lukas dotakao se teme građenja imena i pravljenja karijere na domaćoj estradi.

Lukas je istakao da pevačice koje "preko kreveta" dolaze do određenih stvari ne mogu da budu uspešne na estradi.

- Mogu ja da budem Aca Lukas 100.000 puta, ne mogu da nateram nekog da ga sluša ako neće. Ne mora da znači da će neko ko mene sluša, da će da mu se dopadne moj sin. Naravno, ima neke prednosti zato što lakše može da dođe do nečega, do nekoga - rekao je Lukas u emisiji "Ekskluzivno", pa dodao:

foto: Nemanja Nikolić

- Ali generalno ljudi ne kapiraju neke stvari. Godinama pričaju kao pevačice naprave karijeru preko kreveta, pa vidi, ne može ona da spava sa svakim slušaocem. Može da snimi neki CD, ali to nije karijera. Možda se neko snašao da dođe do toga, ali to nije karijera. Karijera se pravi personalitijem tvojim, pevanjem, pojavom, ima tu mnogo faktora. Karijera se pravi isključivo samim tvojim kvalitetima i srećom u velikom procentu, a sreća znači da dobiješ pravu pesmu u pravom momentu - rekao je Lukas.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/Ekskluzivno