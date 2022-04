ŠOK INTERVJU MILICE PAVLOVIĆ: Aca Lukas više nije moj prijatelj! Žestoko oplela po estradi, a evo zašto kolege smatra FOLIRANTIMA!

S Milicom Pavlović porazgovarali smo na gala promociji njenog novog albuma "Posesivna". Ona je za Kurir otvorila dušu i prvi put javno progovorila o temama o kojima do sada nije pričala. Na početku razgovora pričali smo o novom albumu, u koji je uložila čak 300.000 evra.

foto: Nemanja Nikolić

- Album "Posesivna" je drugačiji od svega što sam do sada radila. Morala sam da izađem iz sopstvene kože, da sebe pogledam objektivno i da se suočim sa samom sobom i svim svojim strahovima, željama i mogućnostima. Karakterom i emocijom je drugačiji. Prvi put nisam slušala nikoga, već samo šta ja mislim i želim. To je publika prepoznala, a ja sve što radim, radim zbog publike.

Ko te je od kolega pozvao da ti čestita na uspehu novog albuma?

- Nekoliko kolega, među prvima Jelena Karleuša i Saša Matić, koji su i došli na malo okupljanje koje sam organizovala povodom promocije. Zvala me je i Ana Bekuta. Telefon mi je eksplodirao. Neke ne bih otkrila, oni su me tek ganuli svojim porukama. Posebno me je oduševio Aleksandar Milić Mili.

S njim do sada nisi sarađivala?

- Nisam. On mi je prvi napisao podužu poruku, da mu je drago što sam otišla stepenik dalje i da je jako hrabro što sam napravila takav muzički iskorak. Rekao mi je da sam pravi producent i da sam napravila savršen odabir pesama. Zahvalila sam mu se i rekla da se nadam da ću na sledećem albumu imati i jednu njegovu kompoziciju. Sada nije imao vremena, ali će valjda za ovu posesivnu plavušu imati vremena u budućnosti, jer ću mu opsedati studio.

Koliko je pametno uložiti 300.000 evra u album?

- Lepo je Cobi napisao tekst pesme "Petnaestica" zajedno s Ljiljom Jorgovanović: "Ja sam luda. Ali ne kao luda, nego baš ono luda." Jesam luda. Vi ne znate koje je to stanje svesti i borbe sa samom sobom. To je kao da ste u nekom malom stanu i kažete sebi da hoćete da izgradite vilu, a nemate budžet za to. Radila sam dan i noć za to i publika je to prepoznala, iako živim u Srbiji. Ovo je svetska priča. Moje kolege najavljuju svoje albume po godinu-dve, a ja sam samo sedam dana ranije.

foto: Nemanja Nikolić

Tvog dueta sa Acom Lukasom više nema na Jutjubu. Da li si ti kolateralna šteta njegovog sukoba s "Grandom"?

- Aca Lukas je bio moj prijatelj i neizmerno sam ga volela i poštovala. I do dan-danas ga volim i poštujem na neki način. Nikada neću biti ona koja će da kaže nešto loše o ljudima s kojima sam se družila i s kojima sam radila. To bi na kraju dana govorilo i o meni, a i ne želim da pljujem na neka prelepa sećanja. Protiv Lukasa nemam ništa, ali je činjenica da mi više nismo prijatelji. Što se mene lično tiče, nikad ne reci nikad, ali ne verujem da ćemo više ikada biti. Ja bih tu stavila tačku.

Mnogi kažu da trenutno nemaš konkurenciju.

- Ovo je najbolje što ja mogu trenutno da ponudim publici. Ne znam bolje. Ja ću prva aplaudirati ako neko od mojih kolega može da uradi bolje, lepše i drugačije. Manite me više tih spotova sa 3D efektima sa gradom, vozom i idemo, sad se svi lože na to. Dajte publici nešto drugačije, dosta nam je više tih foliranata i spotova koji koštaju kao 10.000, 20.000, 30.000 evra. Ja bih volela jedan na jedan s tim kolegama da se vidim. Da ih pitam šta to košta i koga oni lažu. Kolege normalno nemaju pa ne ulažu, a ja i kad nemam, nađem da imam. Iznerviram se zbog toga.

Da li si saznala ko stoji iza sajber-nasilja koje si doživela?

- Postoji neko ko je mnogo zao. Ali nema problema. Ja idem dalje. Ako to nekog čini srećnim da proba da ruši nekog, super. Ja se borim pošteno.

foto: Nemanja Nikolić

O velikim ulaganjima Sekretarice i kuvarice su mi se smejale, govorile su da sam budala koja neće uspeti Album si izdala u svojoj produkciji. Da li te je zvao neko od čelnika "Granda"? - Nije, ali znam da su oni svim srcem uz mene. Žika Jakšić je bio na večeri koju sam priredila za prijatelje. On je uvek navijao za mene. Nikada se nije smejao mojim idejama. Kad sam molila Sašu Popovića u kancelariji da mi dozvoli da donesem scenografiju i da napravim ludilo u lajvu, on mi je rekao iz najbolje namere: "Milice, nemoj. Ti koštaš sad ovoliko, a toliko ćeš da uložiš u scenografiju, ostaće ti sitnica." Ja sam to znala, ali sam želela. Tamo su mi se mnogi smejali, od sekretarica do kuvarica. Govorili su da sam budala i da neću dugo trajati. foto: Promo

Kurir.rs/Aleksandar Panić

