PEVAČICA U 50. GODINI DOBILA BLIZANCE, A ONA JE U 6. DECENIJI POSTALA MAMA! Ove dame su heroji i nikad nisu odustale od svog SNA

Svaka žena mašta o danu kada će se ostvariti u ulozi majke, neke dobijaju bebe u poznim godinama života, a među njima ima i dama sa javne scene. To je svakako ohrabrujuća vest za sve žene u petoj deceniji svog života koje zbog ličnih razloga ili nekih drugih okolnosti nemaju decu.

Njihovi primeri pokazuju da je sve moguće i da ne odustaju od namere da dobiju decu.

Jasminka Hamza Tajči osamdesetih godina bila je jedno od najprijatnijih iznenađenja na folk sceni. I u devedesetim je Tajči bila aktivna, u 2000 je snimila nove pesme, pa je imala duet sa Halidom Bešlićem, ali nakon porođaja se povukla, što zbog dece, što zbog zdravstvenih razloga. Ona se porodila u pedesetoj godini.

- Moja dva sina, Feliks i Maks danas imaju pet godina. Ja ne bežim od toga i uvek kažem da sam majka u godinama, a to tako i jeste. Veoma lako sam se navikla na sve to, jer čovek se veoma brzo navikne na lepe stvari u životu. Kada sam pomislila da nikada neću biti majka, desilo se čudo. Kada njih dvojica budu imala 20 godina ja ću imati sedamdeset, ali šta da radim. Samo da ostanem zdrava i vitalna, godine nisu problem. I ono što me veoma raduje je to da su muzikalni na mene. Razgovaraju na nemačkom jeziku, ali kada im kažem nešto na našem, sve me razumiju.

Voditeljka Slađana Slavković (47) u decembru prošle godine prvi put je postala majka i tada j na svet donela dečaka. Ona je trudnoću krila do devetog meseca, a onda je na Fejsbuku saopštila radosne vesti.

- Mama i sin, devet meseci trudnoće - napisala je Slavkovićeva na društvenim mrežama.

- Mislim da tata još nije svestan šta ga je snašlo. On je lekar i nije iz sveta medija, pa nije željan da se eksponira, a ja njegovu želju poštujem - otkrila je Slađana.

Pevačica Maja Šuput u 41. godini dobila je sina kome su ona i njen suprug Nenad dali ime Blum. Ona je i tokom trudnoće priznala da će ostati na jednom detetu.

- Ostala sam pri tome ne zato što mislim da ne bih mogla ishendlati dvoje, mogla bih jer sam ovo ishendlala kao da ih imam šest. Međutim, prvo i osnovno imamo moje godine, s druge strane sam oduvek osećala da će tako biti, ali to je samo zato što sam ja jedinica. Meni nikad niko nije falio pa mislim da će i mom detetu biti u redu. Ali sad sam prvi put u životu razmišljala kako bi bilo lepo, a to još nisam nikome rekla, imati još jedno dete. Nikada dosad nisam mogla zamisliti da možeš nekoga tako voleti - rekla je ona za medije.

Glumica Ljiljana Jakišić Salveta se tek u 52. godini ostvarila u ulozi majke, a tek kad je uzela bebu u ruke shvatila je smisao života.

- Pravo da vam kažem, bila sam, naravno, u početku malo uplašena, kako ću, šta ću, ali brzo sam se opustila, jer bila mi je takva radost da budem s njom, pa nisam htela samo da brinem. A i sve ide tako brzo, stalno se nešto menja. Taman se navikneš na jednu njenu promenu, kad eto ti nešto novo nauči. I tako stalno. Evo, juče je napravila prva dva koraka samostalno, i verujem da će brzo prohodati. Ma, znam da se sve majke tako osećaju, ali ta radost kada sam s njom, to se stvarno ne može opisati. I svi problemi oko mene su mnogo manji, nisam ih ni primećivala dok sam bila samo s njom. E, kad sam izašla u stvarnost, pa kada su me sačekale neke odluke, knedla mi se vratila u grlo - pričala je Ljiljana.

Pevačica Leontina Vukomanović se ostvarila u ulozi majke u 40.godini i rodila ćerku Luciju. Iako je sa 26 godina imala potrebu da ima porodicu i dete ona smatra da je rodila u pravo vreme kada se već ostvarila na poslovnom planu.

- Uopšteno, za ženu u nekim zrelim godinama veoma je bitno da bude ostvarena na polju karijere, privatnog života i kao majka - po mogućustvu. Danas je to pitanje čak postalo i veoma diskutabilno i česti su slučajevi da idealne žene ne mogu da se ostvare u majčinskoj ulozi. Ja sam imala sreću što sam tu negde na početku četrdesetih postala majka, kada sam se ostvarila u životu i karijeri, kada sam rešila neka bitna pitanja i materijalni status pa imam puno vremena da se posvetim detetu. Takođe, imam sreću da se bavim poslom koji ne isključuje dete pa ona može da bude sa mnom što mi znatno olakšava majčinstvo. Moje dete je prisutno, može da bude stalno uz mene. Žena danas mora da ima mir, makar taj mir podrazumevao totalni haos jer ono što na kraju ostane jeste taj mir.

