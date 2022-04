UVEK SE VIĐAM SA JEDNIM DEČKOM, NE SA MOMCIMA, SVI SU SAMO EPIZODE! Dušica o muškarcima, otkrila ko je njen tip

Voditeljka Dušica Jakovljević progovorila je o etiketama koje joj ljudi stavljaju na osnovu onoga što vide preko malih ekrana ili društvenih mreža, te se dotakla i teme muškaraca.

- Pa ne viđam se nikada sa momcima, znači uvek se viđam sa jednim momkom, a to da li je mlađi ili stariji, pa samo onaj koji mi odgovara energetski. Apsolutno nema pravila. Mislim da su mlađi muškarci posesivniji, barem je to kod mene uvek bio slučaj i umesto da ja budem ta koja je u panici da li će on negde otići, oni su ti koji su vrlo često bili posesivni, ali ja na to sve nekako gledam kao na epizode u svom životu - iskrena je voditeljka, koja otkriva da li voli da osvaja ili da je osvajaju.

Ona je prokomentarisala i Dejana Dragojevića.

- Dejan je bio žrtva u jednom momentu dok nije došao u konflikt sa ljudima koji su bili uz njega u njegovim najtežim životnim trenucima. I dok se nisu od njega čule neke reči koje se ne izgovaraju ljudima koji su uvek bili uz tebe - izjavila je Jakovljevićka koja je dodala da misli da Dalila nije prevarila supruga:

- Dalila baš nije prevarila muža na njegove oči, ona je ustala i rekla: "Ja sam se zaljubila, razapnite me!" - dodala je Dušica.

