ŠOK OBRT! IVANA ŠAŠIĆ OPRAŠTA PREVARU MUŽU ŠVALERU: Ne mogu da bacim 5 godina zbog 10 dana veze! ON MENE VOLI! DETALJI PREVARE

Bivša zadrugarka i pevačica Ivana Šašić preko društvene mreže saopštila je da se razvodi nakon pet godina braka od Bojana Simića, a sad je usledio obrt.

Naime, pevačica je obavestila javnost da ju je muž prevario sa jednom starijom damom iz Šapca, medicinskom sestrom, i da se razvodi, ali je pošto ju je bes popustio, odlučila da malo spusti loptu pa čak možda oprosti suprugu.

- Sve što se desilo, desilo se. Ja Bojana neću da pljujem i ne ću o njemu ružno priča. On je još tu. Nalazimo načine da razgovaramo, da se pomirimo. Videćemo šta će biti. Nisam rekla "ne" i "nikad". Pogrešio jeste, greše mnogi, e sad da li je neko spreman da o tome priča i da prizna svoju grešku ili ćuti pa sakriva pod tepih - počela je svoju ispovest Šašićka.

- Ja sam rekla šta je bilo i to je istina, a vreme će pokazati da li ćemo prebroditi to. Nisam neko ko krije, ja sam transparetna. Ima ljudi koji mnogo gore stvari rade pa ćute i svi misle da se to ne zna, a svi znamo. U meni je proradio bes kao u svakoj ženi, samo što ja imam herca pa kažem i ne krijem. On je svestan da je pogrešio. Ja nikada nisam rekla da ja njega ne volim. Ja to nikada neću reći. I nikada nisam rekla da on mene ne voli jer znam da me voli. E, šta se u njegovoj glavi desilo, to on zna, i on mora da živi sa tim, ne ja - rekla je pevačica i kao da je dala drugu šansu svom mužu.

Ivana je otrkila da je Bojan sa ljubavnicom bio u vezi deset dana.

- Ta priča je trajala deset dana. Da li ću ja zbog tih deset dana da bacim ovih mojih pet godina, to je moja stvar. Šta se desilo u deset dana njegove veze ili prijateljstva, ili se neko zaljubio u njega pa hteo da se osveti, kakva god bila ta priča, to je trajalo deset dana. Koji muškarac nije prevario ili koji neće ako može. Nisam ga jurala da se svađamo, da se bijemo, mi to nikada nismo radili - rekla je za Grand magazin.

