ĐORĐE DAVID JE NEBITAN, A MALOJ ANASTASIJI IZ ZG BI BILO BOLJE DA SE BAVI SOBOM Bosančeva Džidža oštro odgovorila na NOVE PROZIVKE

Aleksandra Stojković Džidža žestoko je odgovorila na nove prozivke i uvrede koje je na račun njenog oblačenja uputio Đorđe David, ali i nekadašnja takmičarka "Zvezda Granda" Anastasija Ićurup, koja se i sama našla na udaru žirija zbog scenskog kostima u kom se pojavila na snimanju takmičarskog šou-programa, zbog čega je kasnije i napustila takmičenje.

Pevačica se nije mnogo potresla zbog reči koje je Đorđe, kolega iz žirija njenog oca Dragana Stojkovića Bosanca, uputio njemu, i to upravo na njen račun.

- Džidža je jedna od tih devojaka koje zastupaju taj fazon autfita kad je stejdž u pitanju. Neka vidi prvo šta mu radi ćerka da bi kritikovao šta rade druge - kazao je roker.

Ovu njegovu izjavu za Kurir je prokomentarisala sama Aleksandra.

- Što se tiče Davidove izjave, koja god da je sad u pitanju, držaću se onog što sam rekla i ranije: "Nebitan je!" Šta god mi kaže, on je meni nebitan u životu - poručila nam je Džidža.

Za razliku od njega, pevačica je svojoj mlađoj koleginici Anastasiji dala jedan savet.

- Toj maloj bi bilo bolje da se bavi svojom budućnošću, jer je trenutno ostala bez glavnog zanimanja - a to je sopstveno promovisanje. To joj je moj iskreni savet - bila je kratka Aleksandra.

Podsetimo, Anastasija je u intervjuu za Kurir istakla da je Bosanac nekompetentan da komentariše njen provokativni stajling, kao i da je njegova ćerka Džidža uvek provokativna i razgolićena.

- Bosanac je najmanje kompetentan da komentariše moj stajling jer je u žiriju gde je njegova ćerka pevala razgolićena, a izbacila je i pesmu gde je još provokativnija. Moj stajling, to je više kostim, to je scena, ne restoran. I urađen je sa ukusom. Drugo, ja to znam da iznesem, a to ne ume dosta njih na sceni. Opet bih se tako obukla, možda bih se više skinula. Ne vidim u tome ništa vulgarno i provokativno - rekla je Ićurupova.

