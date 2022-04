OVE PEVAČICE SU SMUVALE FUDBALERE! Svi bruje o vezi Anastasije i Gudelja, njoj je sportista BIO RUŽAN, a posle se UDALA za njega

Pevačica Anastasija Ražnatović otpočela je romansu sa uspešnim srpskim fudbalerom Nemanjom Gudeljem, nakon što je raskinula petogodišnju vezu sa Đorđem Kuljićem.

Srpski reprezentativac igra u Sevilji, gde je Cecina ćerka i otputovala, te je isplivao njihov zajednički snimak na večeri sa prijateljima i njegovom porodicom.

S druge strane, Ceca Ražnatović još uvek nije upoznala novog zeta.

foto: Profimedia, Damir Dervišagić

- Ceca dosad nije imala prilike da upozna Gudelju. Nemanja je bio dva puta u Srbiji zbog Anastasije u prethodnih nekoliko nedelja, ali njenu majku nije upoznao. Kako su razdvojeni zbog njegovog angažmana u Sevilji, žele da svaki sat zajedničkog vremena iskoriste da budu sami - rekao je izvor.

Inače, ovo je samo još jedna u nizu veza između pevačice i fudbalera. Mnoge pevačice uživaju u ljubavi sa sportistima, te je spona između ove dve profesije i te kako jaka.

Katarina Kaća Grujić pre dve godine smuvala je fudbalera Crvene Zvezde Marka Gobeljća, sa kojim je dobila i ćerku.

foto: Printskrin/Instagram

- Marko ima svoj posao, on je sportista, ne treba da se pojavljuje u estradnim medijima. Mi smo se tako dogovorili. Tako će i ostati. Ne krijemo, nismo ni do sada krili. On je sada na odmoru i sada smo ovde zajedno - pričala je Kaća na početku romanse.

Folkerka Tamara Milutinović posle raskida sa kompozitorom Saškom Nikolićem smuvala je fudbalera Darka Jevtića. Njih dvoje su u početku krili vezu, ali on sada redovno objavljuje njihove fotografije, ali i iznenađenja koja joj priređuje.

foto: Printscreen/Instagram

Kaja Ostojić već neko vreme živi u Francuskoj sa dečkom, fudbalerom Mateom Pavlovićem.

- Što se tiče Matea, stvarno ne mogu da se požalim. Štaviše, predivno je, a o sreći se ćuti - poručila je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Sandra Afrika godinama je uživala u odnosu sa Vladimirom Volkovim, ali je na njihovu ljubav stavila tačku zbog prevare.

- Umem da oprostim prevaru. Jednostavno sam takva, kad nekoga mnogo volim, onda mu i oprostim. Neko u tim situacijama ume da kaže kraj i to je to, ali ja umem da oprostim. Mada, nekome kad jednom oprostiš, vidi da može, pa se to desi još jednom, i još jednom, i još jednom... Kraj svemu tome bude ko zna kad - pričala je tada peačica.

foto: Dragana Udovičić

Pevačica Sanja Đorđević svoju privatnost čuva daleko od očiju javnosi, pa samim tim malo ko zna da je njen suprug nekadašnji fudbaler Petar Perica Đorđević.

- Mi smo se zabavljali nekoliko meseci, upoznali smo se slučajno preko moje prijateljice. Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega. Jedno veče smo sedeli u nekom kafiću i on zapeo da idem kod njega da prespavam. Ja odem, ne znam ni kako me je ubedio na kraju. Međutim, njegova majka je rano ujutro, pre nego što sam ja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio i, naravno, rekla je i mojim roditeljima, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga nisam mogla nazad – rekla je Đorđevićeva svojevremeno, koja iz braka sa Pericom ima ćerku Ivanu.

foto: Ana Paunković

Pevačica Slavica Ćukteraš godinama je bila u braku sa fudbalerom Vladimirom Avramovim, ali su se pre dve godine razveli.

- Ja sam i ranije to govorila, a to važi i sada, do razvoda je došlo, jer je jednostavno nestalo ljubavi i tako je trebalo da se desi. Znate već da ne volim naširoko o svom privatnom životu da pričam, nikada do sada nisam isticala ni bivšeg supruga ni ćerku. No, negde i razumem, javna sam ličnost, pa narod interesuje šta se dešava u mom životu. Ništa se nije promenilo u ovih godinu dana otkako smo se razveli. I dalje smo u dobrim odnosima, brinemo zajedno o našoj ćerki i to je najbitnije. Iako mi više nismo partneri u ljubavnom smislu, ljubav prema našoj ćerki nikada neće nestati i to je jedino važno - rekla je Slavica tada.

Kurir.rs/I.B.

