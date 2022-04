AFERA KATALOG: Propala veza voditeljke s megapopularnim muzičarem kad je saznao DA SE BAVI PROSTITUCIJOM! Detalji će vas ŠOKIRATI

Poznata TV voditeljka čije se fotografije nalaze u jednom od kataloga estradnih prostitutki, a koja se trenutno sakrila u inostranstvu iz straha da ne bude uhapšena, bila je donedavno u ozbiljnoj vezi s jednim od najpopularnijih muzičara mlađe generacije, saznaje Kurir.

Njihova veza je pukla nakon što je on slučajno otkrio da njegova devojka poseduje još jedan mobilni telefon, koji joj je služio kako bi preko njega ugovarala sastanke s klijentima koje joj je njen makro nalazio. On je u tom telefonu pronašao prepiske i provokativne fotografije sa sajtova na kojima se reklamirala.

- Njihova veza je bila ozbiljna. Ovaj muzičar, koga klinci obožavaju, bio se baš zaljubio u nju. Počeli su čak i da žive zajedno. On nikad nije eksponirao svoj ljubavni život u javnosti, iako su ga mediji više puta dovodili u vezu s poznatim ličnostima, a jednom prilikom su ga i snimili s jednom mlađom pevačicom. Muzičar nije štedeo kada je ovo TV lice u pitanju - redovno ju je obasipao skupocenim poklonima i pažnjom, što je njoj prijalo. On, naravno, nije znao da se, pored toga što radi kao voditeljka, ona tajno bavi i najstarijim zanatom na svetu. To je slučajno saznao - započinje priču naš izvor i dodaje:

- Jednom prilikom je slučajno među njenim stvarima pronašao i telefon, za koji nije znao da postoji. Video je prepiske i fotografije koje je u njemu imala, i šokirao se kad je saznao da ima seks za pare. Odmah ju je napao, nazivajući je kurvom. Baš se razočarao. Ona nije znala šta ju je snašlo. Pravdala mu se, ali on više nije hteo ni da čuje za nju. Bukvalno ju je izbacio iz stana, a telefon je u naletu besa razbio. Blokirao ju je na svim mrežama i svima u društvu je rekao da se u njegovom društvu njeno ime više nikad ne spomene. Voditeljka je pokušavala da stupi u kontakt sa nama da bi došla do njega, ali je on ostao neumoljiv. Uhodila ga je i po nastupima u inostranstvu neko vreme, ali je on više nije konstatovao. Baš ga je razočarala i izdala kao čoveka. Mi smo svi mislili da ga je prevarila s nekim, ali kasnije smo saznali da se bavi prostitucijom, što je on meni i još nekolicini drugara i potvrdio. Tada nam je bilo jasno kako je za kratko vreme, posle raskida, došla i do luks stana i automobila. Od poštenog voditeljskog posla sigurno nije - završava naš izvor, koji je insistirao na anonimnosti.

Podsetimo, ova voditeljka je bila zvezda među prostitutkama koje je podvodio uhapšeni Duško Banjac, pa je zbog toga imala i ekstratarifu i određene privilegije. Do sukoba između njih dvoje došlo je 2020. godine, kada joj je u Nemačkoj navodno nestalo 1.000 evra. Tada je na aerodromu u Beogradu njena majka dočekala Duška s bejzbol palicom i tražila mu da vrati novac njenoj ćerki. Nakon tog incidenta njih dvoje su prekinuli svaku saradnju.

