RAZVODI SE TAMARA ĐURIĆ? Isplivali šok detaji, zbog OVOG stavlja tačku na brak! IZDRŽALA SAMO POLA GODINE

Pola godine nakon što je uplovila u bračne vode sa Nikolom Kačervićem, Tamara Đurić navodno je odlučila da stavi tačku na ovaj brak.

Kako prenose mediji, Tamara na Nikolu već duže vreme gleda samo kao na oca svog deteta, i upravo zbog devojčice, izdržala je u braku ovoliko koliko jeste.

Nikola s druge strane vodi momački život, a kako navode mediji, neretko pijan pada u zagrljaje drugih žena.

Kačarević se, kako navode njegovi drugari, pre nekoliko dana iselio iz Tamarinog stana, ali ona ga i dalje pomaže, samo i isključivo zbog deteta koje imaju.

Pozvali smo Tamaru za komentar, ali nije bila raspoložena da daje izjave na ovu temu.

Ona je jednom prilikom otkrila kako se Nikola snalazi u ulozi oca.

"Ja ne smem da ih ostavim same, zato što Nikola koristi svaki trenutak da joj da kinder jaje ili palačinku, ja ne mogu da mu objasnim da to nije dobro za nju u tim količinama, baš sam plašljiva, ali Nikola me malo oslobodi. Kad je vidim umazanu, on jede sladoled, okrene se ka Tamari, a ona musava od čokolade! Ja kažem: 'Dao si joj sladoled', on meni kaže da nije, ja kažem: 'Kako ne, vidi kako je musava'", ispričala je Tamara.

