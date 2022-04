SESTRA MILJANE KULIĆ ČEKA PEKU KARTELA DA IZAĐE IZ ZATVORA?! Otkrivena istina o vezi Tijane i osuđenog za UBISTVO žandarma!

Tijana Kulić, sestra Miljane Kulić, vodi potpuno drugačiji život od sestre, studira, izlazi, ne zanimaju je mediji i javnost. Ipak, nekoliko meseci unazad neretko se i njeno ime pominje u medijima i to ne zbog sestre, već zbog dečka Predraga Todorova, poznatijeg kao Peka Kartel.

Naime, kako se navodilo Peka Kartel je bivši dečko Tijane Kulić, ali izvor blizak porodici Kulić je za Republiku otkrio da su njih dvoje još u vezi i da Tijana nikada neće biti sa nekim drugim, kao i da će ga čekati da izađe iz zatvora.

foto: Printscreen/Instagram

- On je takav kakav jeste, ali je u stvari duša od čoveka, oni su i dalje zajedno. On Tijanu ludački voli. Nema šanse da raskinu, Tijana dok je on u zatvoru neće da bude sa nekim na zemaljskoj kugli, a kamoli u Nišu - kaže izvor i dodaje da su ga Marija i Siniša bez obzira na sve prihvatili.

- Prihvataju ga, Tijana je sa njim počela d se zabavlja dok je on bio okej, njih dvoje su dugo zajedno, sve je bilo super, a nakon dve godine je postao to što jeste, inače je sasvim okej dečko. I sad dok se ovo dešava, Marija i Siniša ga poštuju, tako je kako je.

Podsetimo, Predrag Todorov (32) iz Niša, zvani Peka Kartel, osuđen je na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora jer je 25. avgusta 2017. sa pet hitaca ubio bivšeg pripadnika žandarmerije Sašu Mihajlovića (36) iz Niša.

foto: printscreen facebook

