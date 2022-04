TAMARA VIŠE NE MOŽE DA TOLERIŠE NIKOLINO PONAŠANJE: Starleta stavlja tačku na BRAK, a jedan DETALJ sa venčanja slutio je KRAJ?!

Kao bomba je odjeknula je vest da se starleta Tamara Đurić, posle samo pola godine otkako se zaklela pred Bogom na večnu ljubav biznismenu Nikoli Kačereviću, navodno razvodi.

Kako prenose mediji, Nikola se nije odrekao momačkog života, i navodno neretko pijan pada u zagrljaje drugih žena. Nije ovo prvi put da se par razdvaja i raskida, samo sad imaju i ćerkicu.

Podsetimo, Tamara i Nikola su se zavetovali u Hramu Svetog Save, kada su i krstili ćerkicu. Svečanom činu tada je prisustvovao Tamarin bivši dečko Dejan Palić Makarona, kao i Tamarini roditelji, sestra Aleksandra i najuži krug prijatelja.

Na venčanju im se desio i jedan peh, naime kako je Tamara uz belu haljinu nisila i beli šešir, morala je da ga skine kako bi stavila krunu tokom ceremonije, u tom momentu joj je spala burma. Sveštenik je upitao mladoženju da li ga je Tamara prisilila da se venčaju, na šta je on šaljivo odgovorio: "Možda", a onda su se on i Đurićeva tri puta poljubili pred prisutnima. Posle ceremonije, slavlje povodom krštenja su organizovali na Slaviji u jednom prestoničkom restoranu.

Inače, Tamara je početkom prošle godine postala majka devojčice kojoj je dala ime Tamara, a oca njenog deteta nikada nije želela da previše eksponira u javnosti. Njih dvoje su planirali da se 2020. venčaju na Vidovdan, ali su zbog korone slavlje pomerili. Međutim, umesto venčanja, nekoliko meseci posle rođenja njihove ćerke došlo je do raskida.

Tamara je tada napustila Nikolu, a onda i otkrila detalje raskida.

- To se odlagalo. Uvek sam ga hvalila, i sad ne mogu da kažem ništa ružno o njemu. Nije on ništa puno pogrešio, ali sve se skupljalo, pa zajednički život... Nemamo ista interesovanja, nešto je smetalo njemu, nešto meni. On je jako druželjubiv, voli da izlazi, ja sam se malo povukla. Ja sam godinama napoljui i meni je sve to već dosadilo, a njemu nije. Tu smo se malo "hoškali" - pričala je Tamara.

Međutim, ipak je došlo do srećnog završetka, te su nakon krštenja ćerkice, Tamara i Nikola izgovorili "da" i zavetovali se jedno drugom na večnu ljubav.

