ŠOK INTERVJU MLADENA VULETIĆA Tek oženjeni rijaliti igrač o bivšim cimerkama, PROSTITUCIJI, a evo šta je rekao o Ružici Veljković

Mladen Vuletić nedavno se oženio voditeljkom Jelenom Pešić, a u septembru treba da postanu roditelji devojčice Mile.

Kako se pričalo, nekadašnjem rijaliti učesniku žena je zabranila da na svadbu pozove Maju Marinković, njegovu bivšu devojku s kojom je on i dalje u odličnim odnosima, a sada mu je i Maja zamerila što nije dobila pozivnicu.

Ja sam sa Majom mnogo dobar, ali ne možemo da zovemo bivše na svadbu, to bi bio cirkus. Svadba je bila super, sve je bilo kako smo zamislili. Odlučio sam da se ženim jednom u životu, čekao sam pravu ženu toliko godina i bilo je fantastično. Prava, velika, srpska, pravoslavna, mrsna svadba. Ajde što se Maja ljuti, nego mi nije jasno što se oglašavaju neki ljudi koji nisu bili ni u planu zvanica?"

Misliš na Anu Radulović?

Da, što bih ja nju zvao na svadbu uopšte? Mi se sa njom ne družimo. Da sam zvao svakog konobara iz grada koga znam, bilo bi mi hiljadu ljudi na svadbi.

Pa zar nije ona Jelenina koleginica?

Pa rade na istoj televiziji, ali Jelena radi jutarnji, a ova radi uveče.

Jel istina da ti je Maja bila jedna od većih ljubavi u životu?

Ma nije, bre, kakva ljubav. Ne sećam se.

foto: Printscreen/Instagram

Jel Jelena ljubomorna?

Pa jeste malo, ali ja joj stvarno ne dajem povoda. Volim je najviše na svetu, odgovara mi u svemu, ne pravi mi tenziju, nervozu u mnogim stvarima smo isti.

Jel bilo nekih skandala na svadbi?

Ne, taman posla. Gosti su nam bili divni, samo su se dve čašice polomile.

Jel ima onih što su ispalili i nisu došli?

Bilo je, želeo sam da nam na ulasku u salu Danica Crnogorčević peva "Veseli se srpski rode", ona je moja komšinica nije se pojavila malo se uzvezdila, ali dobro. Ko se brzo uzvezdi, brzo i padne.

Otkud to da ti Ivan Gavrilović peva na svadbi?

Dobri Ivan Gavrilović je došao ispoštovao nas je i otpevao Jeleninu i moju pesmu. Pevao je i Deni Boneštaj, Nemanja Vuković.

00:05 Jelena Pešić i Mladen Vuletic svadba

Pola tvojih cimerki iz rijalitija su upletene u aferu prostitucija, za koga pouzdano znaš da se time bavi?

Prostitucija je najstariji zanat, svaka devojka koja to radi, znači da neguje tradiciju. Time su se bavile i naše čukun babe. Čitam da su Ružicu Veljković upleli u tu priču, sa njom se znam i iz rijalitija i iz spoljnog sveta, i žao mi je što joj to rade. Dobro se udala, muž joj je milioner, ima dete sad čeka i drugo, kakva crna prostitutka. Tvrdim da se time ne bavim. Za ostale ne znam, niti ću da ulazim.

foto: Shutterstock

Nisu im male cene od 1.000 evra pa naviše, jel to istina?

Ne znam, to plaćaju debili koji ne mogu da smuvaju nikog na ulici. Ja ne znam cene prostitutki samo cene na pijaci, voća, povrća i tako to, ja sam ti sad oženjen čovek.

Žena te baš promenila, ranije nisi išao na pijacu?

Najbolje je kad te žena dovede u red.

Pričalo se da ulaziš u Zadrugu, šta se desilo s tim?

Nema od toga ništa, ja sam što se tiče rijalitija penzionisan do daljnjeg.

Dalila je plakala na dan vaše svadbe, mnogi su posumnjali da je tužna što si se oženio...

To su gluposti, neću tu ženu da komentarišem.

foto: Shutterstock, Printscreen/Zadruga, Damir Dervišagić

Zbog čega ona sebi dozvoljava svakodnevno ponižavanje zbog Cara?

Sve za kadar, sve za popularnost. Ne mogu da steknu popularnost na drugačiji način sem da prevare muža, i da diraju bolesnu decu.

Koju bolesnu decu?

Mojoj Jeleni je pljuvala brata koji ima Daunov sindrom samo da bi došla u prvi plan. Svima je dirala mrtve, pokojne, na sve je spremna. Kako ona drugačije da ispliva u prvi plan. Pa nije ona neafirmisana rijaliti učesnica, pa da ne bira sredstva da se istakne. Ako treba sa petoro muškaraca da bude da bi bila u centru pažnje, biće.

Jel to samo zbog kadra ili zbog para?

I zbog kadra i zbog svega, to je najgora osoba koja postoji na svetu, najveće zlo. Ona je jednostavno bolesna žena.

Jel Dejan Dragojević dobro prošao?

Ma ne znam brate, ne bih ni njega da komentarišem jer ko je spreman da promeni veru, taj je spreman na sve pa i da se pomiri sa tom istom ženom.

Vesna Rivas vam je prijateljica, kakvu budućnost vam je predvidela?

Vesna nam je rekla da smo sudbinski spojeni, puna kuća dece, velika kuća veliko imanje i tako. Do sad mi je uvek sve pogađala, ne sumnjam u nju što se tiče tih vidovitih stvari.

foto: Kurir televizija, Shutterstock

Jel vam rekla da se čuvate nečeg?

Nije, rekla nam je da imamo zaštite neke, ozonske omotače u svakom slučaju neće ništa da nam bude.

Jel veruješ u vradžbine i magiju?

Samo Vesni verujem. Ja sam vernik ne verujem u te vradžbine niti ih se plašim. Vesna mi je stvarno mnogo toga pogodila. Pre doktora je videla da mi je pokojna majka bolesna.

A Miljana i Bebica, kakav su spoj?

Ma on je dečko debilion i onaj Zola. Svako ko uđe u ozbiljnu vezu sa Miljanom Kulić stvarno nije normalan, mora da mu fali neka daska u glavi.

foto: Printscreen

Deluje da je baš zaljubljen u nju...

Šta god da pokušava sa njom nije normalan.

Priča se da je prevarant, predstavlja se kao neki invesitor, ali izgleda da nije. Znaš nešto o tome?

Ko bre investitor? Pa on ne ume baraku malu da napravi. On je jedan lažov i prevarant.

Čudno da to Marija nije primetila, hvali zeta...

Ona se mlada udala, nije prošla tu uličnu školu pa da proceni. Oni od Miljane samo novac hoće.

Misliš da iskorišćavaju sopstvenu ćerku?

Šalju je u bolesnu u rijaliti zbog para, ona im je napravila i kuću i sve i apartmane na Zlatiboru da Marija ima šta da izdaje.

Kako komentarišeš Ivana Marinkovića koji svoju decu i ne viđa? Pitam to jer uskoro i sam treba da postaneš otac...

Ma on je debil, ja to ne mogu da komentarišem. Ja svaki dan gledam Jeleni stomak koliko skače, koliko je porastao, sad je već skoro peti mesec. Rekli su nam da je devojčica ali Jelena i dalje misli da je muško. Jedva čekam da se porodi da vidim na šta će to naše dete da liči. Stalno pričamo o tome, čitamo, pripremamo se, baš sam uzbuđen. Kod Cnogoraca važi ono prvo pa muško, ali ja se baš radujem što će biti ćerka, baš mi je svejedno.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/Svet

00:23 Jelena Pešić i Mladen Vuletić otišli na medeni mesec