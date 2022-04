VOLIMO LEP ŽIVOT, DA IZLAZIMO! Tijana Ajfon o PRIJATELJSTVU sa Majom Marinković, progovorila o njenoj TRUDNOĆI! Evo šta je istina

Starleta i bivša rijaliti učesnica Tijana Ajfon govorila je o tračevima i odnosu sa Majom Marinković.

- Maja i ja smo super, kad me nema ceo dan ona pita je l sam ljuta. I ja nju isto tako. Volimo slične stvari, da izlazimo, volimo lep život, da lutamo po gradu. Kul je kad izađemo, ne prilaze nam jer smo obično u muškom društvu, samo dečica i klinkice da se slikaju. Ja imam dečka, ona ne. Zauzeta sam i oduzeta. Maja je srećna, ispunjena, lepa... Pitajte nju za ljubavni život, ja ne komentarišem tuđi ljubavni život. Ne čitam ništa i ne može da me iznenadi. Iznenadila me vest da sam trudna, to je poslednja glupost. Nisam trudna samo sam se najela. Uslikali su me u tržnom centru video mi se stomačić, samo sam jela pečenje - zaključila je Tijana Ajfon.

Otkrila je da je trudnoća poslednji u nizu tračeva koji kolaju o njoj od momenta kada je ušla u prvi rijaliti.

"Najela sam se, a oni napisala da sam trudna. Jela sam pečenje i sad da sam obukla majicu video bi mi se stomak", rekla je Tijana i pohvalila se haljinom tigrastog printa koju je sama dizajnirala u emisiji "Pitam za druga".

