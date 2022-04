PALA ZBOG ELITNE PROSTITUCIJE, SAD SE OGLASILA! Drugarica TIJANE Ajfon nakon hapšenja ŠOKIRALA objavom! (FOTO)

Sara Plavišić, mlada starleta, svega dvadeset godina, bila je uhapšena i uhvaćena na delu. Sara je ,,pala" tokom akcije ,,elitne prostitutke", nakon čega je ispričala sve o poznanstvu sa drugaricom Tijanom Ajfon.

foto: Printskrin/Instagram

Sara, inače bivša najbolja drugarica starlete Tijane Ajfon, u žižu javnosti dospela je prošle godine nakon što ju je, prema njenim tvrdnjama, prebio dečko nasred ulice, kada je zadobila teške povrede po glavi i telu.

Plavšićeva je priznala da je bila na saslušanju zbog bavljenja prostitucijom, kao i da je puštena uz prekršajnu prijavu. Ona nam je do detalja ispričala kako je izgledao susret s inspektorima koji su zaduženi za ovaj slučaj.

- Tačno je da sam uhapšena. I mogu da vam kažem da je ozbiljna situacija. Nije mi bilo nimalo prijatno. Ljudi imaju sve crno na belo. Stavili su mi papire na sto i šta ću? Gledala sam ih. Ispitivali su me, bilo je 70 pitanja, i to unakrsno. Ne mogu svega da se setim. Pokušavali su da me zbune. Policija je zaista uradila posao profesionalno. Ne mogu ništa da kažem, ljudi rade svoj posao. Predočili su mi kakva saznanja imaju o meni. Određeno mi je da platim kaznu za prekršaj u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara. Videću kad mi stigne rešenje - istakla je na početku razgovora Plavšićeva za Kurir, pa dodala:

foto: Printskrin/Instagram

- Čekala sam dan kad će da me pozovu. Tako je i bilo. Prvo što mi je inspektor rekao: "A voliš da putuješ?" Šta ću, rekla sam da volim. Objasnila sam da sam išla kod dečka, međutim, njima se to nije uklapalo. Videla sam da je mnogo ljudi upetljano, a naročito poznatih dama. Pred njima nisam priznala da se bavim prostitucijom, ali ja najbolje znam šta je istina - objasnila je mlada starleta.

Starleta Sara se sada oglasila na Instagram profilu nakon duge pauze i najavila svoj veliki povratak.

- Sarči se vratila - napisala je Sara.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:05 JEDNOM SAM PREŠLA PREKO ZATVARANJA OKA I PUCANJA BUBNE OPNE I NIKAD VIŠE! Tijana Ajfon priznala da je i sama bila ŽRTVA nasilja!