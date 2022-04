BORILA SAM SE ZA SVAKOG PARTNERA, A NISU BILI VREDNI! Milica Pavlović ogolila dušu o LJUBAVI i vezama: Povređivali su me

Pevačica Milica Pavlović novim albumom “Posesivna” obara rekorde slušanosti, a u pesmama su se uglavnom pronašle pripadnice nežnijeg pola. Ona je sada progovorila o svojim odnosima i kako se ponela u nekim situacijama kada je ljubav u pitanju.

Koliko vam se puta u životu desilo kao u pesmi da ste devojku u toaletu tešili zbog muškarca?

- Imala sam i jedne i druge situacije. Mene su uglavnom tešili muškarci koji su mi prijatelji u tim momentima. A svoje drugarica sam znala da tešim.

“To je prokletstvo tatinog sina, svaka da puzi i da ga moli. Čeka da padneš pa da te slomi“. Stvarno su takvi?

- Oni na kraju dana i jesu ovakvi. Ljilju, koja je napisala ovu pesmu, pitala sam: “Jesi li sigurna, jer ja uopšte ne znam te pesme gde se žena ženi direktno obraća kroz priču“. Bila sam hrabra i žene su to i te kako prepoznale. Tatini sinovi su naučili da uvek nešto dobijaju na gotovo i da svaka treba i da puzi i da moli, a da budeš dobra kad njemu treba. Što se mene tiče, što dalje od mene tatini sinovi.

Sada ste sami?

- Sada sam sama. Ova plavuša je sama.

Da li ste “de luks riba”?

- Nemam problem da se našalim, a i vidim po medijima da se piše nešto vezano za prostituciju kod nas. Kad smo odabrali taj naziv “riba de luks”, ja kažem: “Ovo zvuči kao iz kataloga nekog, kao da birate“. Pa sam tri puta menjala. Zamislite pevaju neke devojke - odmah kao katalog. Ali na kraju stvarno nije tako. Više sam se šalila. Na kraju, sada kada je ova tema bila aktivna, kažem. “Evo taman, izlazi riba de luks, uz ovu temu“.

“Na kraju puta setiće se svi prvih ljubavi, zabranjenih“. Uvek se to desi zar ne?

- Setiš se. Zato što sve te ljubavi, sva ta stanja koja prolaziš generalno u životu i ostalo, od sebe naprave bolju verziju. Boriš se sa sobom, pustiš na kraju emociju. A onda se probudiš neko jutro, pa se setiš svih nekih dešavanja, lepih i manje lepih, pa se probudi nešto u stomaku. To je normalno mi smo ljudi. Ali, ako opet iz nečega izađeš i ako to nešto nije bilo to, treba da ostaviš po strani. Svakako bi se možda desila u životu neka ljubav koja nije bila suđena. U pravom momentu i pravo vreme, a bila je prava.

Imali ste takvih?

- Smatram da sam se borila za svakog partnera sa kojim sam bila, a kažem da onaj pravi će biti onaj koji će se boriti za mene i koji neće tako lako pustiti mene od sebe. Smatram da sam žena koja vredi i koja zaslužuje da se neko bori za mene i da me ne pusti tako lako. A ako su me ovi drugi pustili tako lako, nisu ni bili vredni.

