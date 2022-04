JUTJUB BURŽUJI Luna i Marko od privatnih snimaka za manje od 2 godine zaradili 64.000 €! TO NIJE SVE, EVO OD ČEGA SU OPREMILI STAN

Luna Đogani i Marko Miljković su od otvaranja svog zajedničkog Jutjub kanala u avgustu 2020. godine zaradili skoro 64.000 evra, i to samo zahvaljujući mnogobrojnim pregledima njihovih fanova.

Kada se ovoj sumi doda i zarada od sponzorskih ugovora i reklamiranja na društvenim mrežama, dolazi se do toga da su Luna i Marko ujedno i najplaćeniji jutjuberi na srpskoj sceni.

Njih dvoje su pre nekoliko dana sa svojim fanovima podelili i zanimljiv animirani video-snimak u kome su objavili vest da su njihovi snimci pregledani čak 64 miliona puta, zbog čega su na društvenim mrežama osvanule brojne čestitke. Ovom brojkom oni su oborili lični rekord svog kanala.

Inače, bračni par je svoj kanal otvorio početkom avgusta 2020. godine i dosad su po broju pregleda iza sebe ostavili i mnoge druge influensere koji su kanale na ovoj platformi imali pre njih. Oni su prošle godine i od samog Jutjuba dobili plaketu za prvih 100.000 pratilaca.

Kao što je poznato, zarada od Jutjuba je u proseku oko 800 do 1.000 evra na milion pregleda, te se stoga na osnovu brojke od 64 miliona pregleda dolazi do cifre od približno 64.000 evra, koju su oni zaradili do sada, što ih je automatski svrstalo u sam vrh po zaradi na ovim prostorima. Kako su oni u decembru prošle godine na Jutjubu imali 50 miliona pregleda, pa samim tim i zaradu od oko 50.000 evra, dolazi se do jasnog zaključka da su za samo pet meseci svoj kućni budžet uvećali za 14.000 evra, koliko otprilike može da se iskešira za 14 miliona pregleda.

Ovo svakako nije konačna suma, jer Luna i Marko svakodnevno na svojim Instagram storijima reklamiraju različite proizvode, za koje od sponzora dobijaju pozamašne cifre. Kako saznajemo, oni su i svoj novi stan na Bežanijskoj kosi, za koji su iskeširali oko 150.000 evra, najvećim delom opremili na kompenzaciju, gde u zamenu za određeni proizvod na svojim mrežama i Jutjubu taguju ili obaveste svoje pratioce o tome koja im je firma bila zadužena za uređenje stana, a koji oni preporučuju svojim pratiocima.

Podsetimo, i sam Marko je pre nekoliko meseci u izjavi za Kurir govorio kako se zarađuje od ove društvene mreže.

- Zarađuje se kao i u svakom drugom poslu. Koliko se trudite, toliko ćete zaraditi. Zarada na Jutjubu zavisi od mnogo faktora - od pregleda, ali i od starosnog uzrasta onih koji vas gledaju. Ako vas, na primer, gleda mlađa populacija, manje ćete zaraditi nego ako vas gleda starija populacija, koja zarađuje - ispričao nam je Marko i objasnio da Jutjub ima svoj algoritam koji prepoznaje karakteristike onog koji gleda kanal, kao i da li ta osoba kupuje na internetu.

- Algoritam sve prepozna i na osnovu toga vam daje manju ili veću zaradu, a zarade se za, na primer, milion pregleda kreću od 200 do 2.000 evra mesečno. To zavisi i od meseca u godini. Na primer, pregledi su više plaćeni krajem godine nego, na primer, u januaru ili februaru. Osim pregleda, ljudi zarađuju i preko sponzorstava, a zarade od toga mogu biti fiksne ili regulisane na drugi način, kako je već definisano u ugovoru - rekao nam je tada Marko.

- Vidim da ima ljudi u Srbiji koji dobro zarađuju od toga. To se vidi na njihovim kanalima i po tome šta sve kupuju, gde putuju, šta rade... - završio je Miljković.

