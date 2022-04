SIN MILOŠA BOJANIĆA BIO KAMIONDŽIJA, ŽIVEO U KANADI GODINAMA: Vratio se u Srbiju i ponovo uzeo mikrofon! A evo kako IZGLEDA DANAS

Nakon deset godina pauze i života u Kanadi, sin Miloša Bojanića, Mikica Bojanić, vratio se na muzičku scenu.

Osim uživanja u lepoti rodnog grada, slobodne dane iskoristio je da konačno uđe u studio i posveti se radu na novim pesmama, ali pre toga obradovao je publiku sa dva kavera, od kojih je jedna obrada starog hita „Oči su njene kao nebo plave“, koju u originalu izvodi njegov otac.

- Miloš to nije dobro otpevao pod broj jedan (smeh), a ja sam sada objasnio kako to treba da se radi - našalio se Mikica, pa dodao:

- Svidela nam se pesma i stvarno smo je iz ljubavi uradili i predstavili narodu. Tata je to aminovao i rekao odmah da bi mi to trebalo da uradimo", otkrio je Bojanić i dodao da je to tek deo iznenađenja koje je pripremio za publiku.

Podsetimo, Milošev sin Mikica živeo je u Kanadi, dok je njegov brat Bane godinama stacioniran u Detroitu. Njih dvojica su oženjeni i imaju decu.

– Bane živi u Americi, a Mikica je u Kanadi, ali nisu daleko jedan od drugog. Četiri i po sata vožnje. Sinovi se bave istim poslom, imaju kamionske firme. Bane je osnovao firmu koja se bavi transportom hrane, zatim i Mikica, pa njih dvojica sarađuju i lepo funkcionišu. Mogu da kažem da sada najmirnije živim otkad su tamo, jer su obojica stali na noge – otkrio je jednom prilikom Miloš.

Bojanić se, međutim, sa sinovima viđa retko, tek jednom godišnje kako je jednom rekao. Tada je otkrio i da postoji mogućnost da se Mikica vrati u Srbiju jer je nostalgičan, što se sada i dogodilo, dok je Bane razvio biznis u Americi i nema nameru da se vraća u domovinu.

