ANASTASIJU POTENCIJALNA SVEKRVA OBOŽAVA! Ražnatovićka u provodu sa sestrom i mamom novog dečka, a Gudelje ni na VIDIKU! (VIDEO)

Pevačica Anastasija Ražnatović svakodnevno objavljuje video snimke iz Sevilje gde trenutno boravi kod svog novog dečka, fudbalera Nemanje Gudelja.

Iako još nije objavila nijednu zajedničku fotografiju sa njim, ona ne krije da najviše vremena provodi sa njegovom sestrom Vanjom i majkom Oliverom.

foto: Printscreen

Naime, ona je sada podelila snimak iz provoda sa njima, te je jasno koliko se dobro slaže sa porodicom svog novog izabranika.

foto: Printscreen

Njih tri sve vreme đuskaju, grle se i pevaju, a ne skidaju osmeh sa lica.

foto: Printscreen

- Anastasija i Nemanja se ne odvajaju otkako su se upoznali, a za njihovu vezu su znali samo porodica i najbliži prijatelji. Svi u njegovoj porodici su se obradovali kad su čuli da je s Cecinom ćerkom, već su je upoznali, bila je kod njega nekoliko puta, ali on zbog fudbala nije mogao da ode kod njenih. Pričali su pre nekoliko dana da bi se organizovali oko toga šta će za praznike, pa je i on rekao da je isto razmišljao kao Anastasija i da je najpametnije da za Vaskrs svi budu zajedno - priča izvor i otkriva da se Ceca raduje upoznavaju s obzirom na to da sportista prilikom posete Beograda nije imao vremena da ode u vilu u Ljutice Bogdana.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

