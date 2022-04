MARIJA ŠERIFOVIĆ NIKAD OTVORENIJE O ŽIRIJU U ZVEZDAMA GRANDA: Progovorila o odlasku iz šou programa! ŠOKIRALA ISTINOM O KOLEGAMA

Naime, komentar pevačice i članice žirija gorenavedenog šou programa, Ane Bekute, do te mere je pogodio mladu učesnicu i pevaču Anastasiju Ićurup da je napustila popularno takmičenje, a Marija je istakla da to nije situacija na kojoj se treba mnogo zadržavati.

foto: Nemanja Nikolić

- Nisam ja to doživela kao neku prašinu. Stojim iza onoga što sam već rekla. Tamo su se strašne stvari izgovarale i da je neko tetkica i ovo i ono, ali bih rekla da takvu reč nismo imali. Ne znam ni koliko sada treba da se zamera Ani. Njoj je bio takav trenutak, ona to tako vidi, Bože moj! Da li to sada treba da se osuđuje ili ne ili njih dve što su izašle na scenu tako obučene. Samo planete i komete nisu bile složene da taj duel protekne u miru. Taj par je napravio džumbus i to je to, teramo dalje. Devojka je odustala, nije se osećala lepo i idemo dalje - kaže Marija Šerifović u "Sceniranju".

Ona je dodala da je oblačenje na estradi tema o kojoj se može dugo govoriti, ali i da ona nije adekvatan sagovornik na tu temu.

- Ja nemam problem da izađem u dresu i šortsu i majici da pevam. Ja nisam taj tip interpretatora koja može da brani tu liniju izvođača. Ali sa druge strane, zar zaista moramo da krenemo otpozadi. Ja bih rekla da treba da krenemo otpočetka. Šta se sve dogodilo da bi postalo normalno svim ljudima da je jedna devojka došla u plastičnim čizmama ili grudnjaku na sceni - kako smo dotle došli?! Je l' pratimo trendove ili se modernizujemo ili naša estradna scena počinje da liči na sve, samo ne na to. Nemojte odmah osuđivati nekoga, pratite liniju. Na kraju krajeva pogledajte kako izgleda određeni deo estrade koji se bavi na taj način muzikom. I šta je onda tu problem? Zašto bi to bio problem - kaže Marija Šerifović.

foto: Nemanja Nikolić

Voditeljka emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji, Vanja Camović, pitala je Mariju da prokomentariše izjave mnogih da su se "Zvezde Granda" pretvorile u rijaliti u kome su glavni akteri žiri.

Popularna pevačica je poručila da je, bez obzira na sve komentare i promene u ZG to i dalje jedan od vodećih šou programa na našoj televizijskoj sceni.

- I kada je Aca (Lukas) otišao, šou je nastavio da bude gledan. I kada je Jelena (Karleuša) otišla, bio je gledan. Tako će biti i kada ja odem. Samo smo dobili jedno osveženje kada smo Jelena i ja došle. Mi smo dve potpuno različite ličnosti i samim tim se otvorio prostor za neke dublje međuljudske odnose i za dublje komentarisanje. Sada imamo ljude koji govore kako se takmičenje promenilo i kako sada imamo rijaliti u kome gledamo Anu Bekutu, Zokija Bosanca i Mariju Šerifović kako se svađaju. Nemam pojma, to se jeste promenilo, ali istovremeno mi jako dobro znamo koliko trošimo vremena na rad sa kandidatima i koliko trošimo vremena da taj šou u muzičkom smislu bude što bolji i što kvalitetniji. Da ta deca i mladi ljudi kojima se pružila prilika da uče od nas zaista iz ovog takmičenja odu sa više znanja i kao bolji muzičari - kaže Marija.

- Nemam problem da svako ko je mlad prati svoj inner feeling. U ovoj industriji i jesu najveći ljudi koji su bili i ostali svoji - istakla je Šerifovićeva.

Ona je navela da će do kraja sezone sigurno ostati u Zvezdama Granda, a za dalje ne može da garantuje.

