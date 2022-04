TAKO SAM BLAGOSLOVEN I ZAHVALAN ŠTO TE IMAM! Bosanski pevač Din proslavio 40. rođendan, dečko mu uputio EMOTIVNU PORUKU! (FOTO)

Fuad Backović DIn nedavno je proslavio jubilarni 40. rođendan, za koji mu je njegov partner Vil Firson uputio emotivnu čestitku koja je izazvala i najviše pažnje njegovim pratiocima na Instagramu.

- Srećan rodendan. Ti si najneverovatniji čovek i moja želja je da ti život da svu slavu koju ti poseduješ. Tako sam blagosloven i zahvalan što te imam - poručio je emotivni Vil.

- Neki ljudi tihim koracima uđu u tvoj život, zauzmu mesto u tvom srcu i bez obzira na okeane koji vas dele ta ljubav biće dovoljno jaka i ta se iskra nikad neće ugasiti. Ti ćeš zauvek biti moj Fudo - napisala je Hana Hadžiavdagić na rođendanskoj čestitki koja je raznežila pevača.

Inače, Din sada živi u Los Anđelesu. On je nedavno obeležio 18. rođendan pesme "In the disco", s kojom je 2004. godine predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Evroviziji, a koju mu je napisala hrvatska pevačica Vesna Pisarović.

Podsećanja radi, Fuad je sedam godina proveo i u Italiji, nakon čega se odselio u Ameriku. Jednom prilikom je ispričao da se teško privikao na život u Americi, ali da je srećan.

- Tamo te ne doživljavaju kao stranca, ne pitaju te koje si vere, kako se zoveš itd. To je jedan potpuno drugačiji svet i mentalitet. Bilo mi je teško priviknuti se, bez obzira na to što ceo život putujem i što sam u Milanu živeo sedam godina. Sada mogu da kažem da dobro plivam u svemu tome - rekao je tada pevač.

Pevač se sada retko pojavljuje u javnosti, ali se zna da već nekoliko godina uživa u vezi sa Vilom. Deen nikad nije krio da se ljubav s Vilom desila na prvi pogled, a o njemu je svojevremeno obavestio i širu javnost.

Od početka svoje veze, dvojica momaka se zajedno pojavljuju na dogadđajima, a imali su i par televizijskih gostovanja, u kojima su takođe, jedan drugome pravili društvo. Vil je aktivista za ljudska prava, te na društvenim mrežama redovno podržava afroameričke umetnike i privrednike.

