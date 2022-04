OGLASIO SE PR TIM SARE JO NAKON NAPADA DOMAĆE DIZAJNERKE NA PEVAČICU: Evo šta su imali da poruče!

Sara Jo nedavno je objavila novi spot i pesmu "Divlja" u sado-mazo fazonu u kom pevačica i njeni plesači nose kostime koji prate celu priču. Nakon toga u javnosti se oglasila izvesna Tijana Pavlov, dizajnerka, koja tvrdi da je Sara od nje pozajmila kostime, a da je nigde nije spomenula u zamenu za korišćenje ovih rekvizita.

Ovim povodom za Informer.rs oglasio se PR tim Sare Jo uz objašnjenje ko je bio zadužen za kostime:

- Nažalost, od jutros potpuno neistinita informacija kruži medijima. Kompletan stajling za sve aktere spota potpisuje svetski poznata dizajnerka Mia Mitanovski, u saradnji sa brojnim domaćim uspešnim dizajnerima i brendovima. Niko od njih nije imao potrebu da na ovaj način komentariše saradnju na ovom projektu, kao što je uradila pomenuta Tijana Pavlov. Niko iz Sarinog tima nije imao direktnu komunikaciji sa pomenutom dizajnerkom, pa nam je žao što je došlo do ove situacije. Sara je neko ko ceni sve svoje saradnike, pa nema potrebe da se na ovaj način prikazuje u javnosti. Tijana i svi ostali saradnici ispoštovani su po dogovoru. Hvala na tome što ste nas kontaktirali kako biste dobili tačnu informaciju - PR tim Sare Jo.

Podsetimo, izvesna Tijana Pavlov izjavila je da nije ispoštovana i za to okrivila pevačicu s kojom očigledno nije imala ni kontakt, a ni saradnju:

- Za snimanje spota "Divlja" Sare Jo, koju lično ne poznajem, ustupili smo oko 15 različitih proizvoda, harnesa i ostalih ručno rađenih aksesoara od kože koji čine dominantni stilski element kostima kroz ceo njen video spot. Do dana današnjeg, potpisani su svi osim nas. Uz insistiranje mnogih zajedničkih prijatelja da se naglasi da to bude učinjeno, kojima sam zahvalna na ponuđenoj pomoći, mi smo odlučno zamolili svakog od njih da to ne učine.Dakle, ostaje nejasno, koju mentalnu širinu treba da dosegnem da bih pojmila razlog iz kog bismo mi kojima je to čisto posao, ustupili tek onako kostim za komercijalni angažman estradne ličnosti Sare Jo, ako ne iz obostrane koristi... Evo, ne znam. Potpis i/ili tag je pre svega lepo vaspitanje, pa onda profesionalnost u našem poslu - napisala je Tijana.

