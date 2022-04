MOJA ĆERKA I JA SMO PROŠLE LINČ! Anabela Atijas ogolila dušu o Luni i Nini Đogani, priznala koliko ju je uloga BAKE promenila!

Anabela Atijas je otvorila dušu pred milionskim auditorijumom, pa priznala koliko ju je uloga bake promenila i donela joj lepše dane.

- Ona me je motivisala. Ja sam imala predivnu baku koja mi užasno nedostaje. Volim je kao da je i dalje tu, užasno mi nedostaje. Želim da budem takva baka, ali da bih bila takva mene ne sme ništa da boli. Kompletna generalka je urađena kada je u pitanju moje zdravlje. Sve dođe u balans kada čoveka motiviše ljubav. Sve u životu se na kraju vidi u ovim godinama - priča Anabela u emisiji "Premijera-vikend specijal", pa dodaje:

- Mia me ni na koga ne podseća, svoja je. Obožava da istražuje, sve je zanima, obožava životinje, non-stop se smeje. Toliko pozitivno dete da pored nje možeš samo da živneš. Ja sam odgajila tri devojčice - priča Anabela.

- Bog me čuva, i na momente zaboravim koliko sam voljena. Sve se na kraju uvek dobro završi po mene i moju porodicu. Ako je trebalo tako, onda je očigledno vredelo svega. U svakom smislu smo napredovali, svima sve ide, samo neka tako ostane - istakla je pevačica.

Ovom prilikom osvrnula se na ćerku Ninu Đogani, koja je nedavno proslavila rođendan, koju je dobila iz prvog braka sa Gagijem Đoganije.

- Nina je već velika. Ona je željena mnogo, bila je mezimica. Ona je takvo dete koje je samostalno i svoje. Sama je organizovala rođendan za društvo, da ja nisam ni imala pojma. Svi smo lagani kada je Nina u pitanju, jer je mnogo sposobna. Nekad mi je žao što je tako jer ne traži previše i skromna je. Ne može da prođe loše neko ko toliko vodi računa o sebi - priča pevačica.

Osvrnula se i na turbulentna dešavanja iz ''Zadruge 5'' koja nas iz dana u dan sve više intrigiraju i šokiraju:

- Mnogo volim Stefana Karića i volela bih da on pobedi. Osetljiva sam na tu temu, jer smo moja ćerka i ja prošle linč. Posle toga ne bih nikome sudila, posle onoga što je Luna prošla sve ovo je blago nekako. Ako je to ljubav, mislim da nije zdravo. Ne treba na ovim temeljima da grade budućnost. Ne vidim hepi end. To je moje mišljenje, ali nikome ne sudim. Na kraju uvek svi pokažu gde pripadaju, od toga ne može da se pobegne. Ljudi se menjaju - priča Anabela.

- Luna uživa da peva, ali ne voli teren i ne voli tezge. Taj Jutjub kanal njoj dobro ide. Ja tu ništa ne bih dirala. Otpevala sam jednu pesmu, pravu vatrenu energičnu za koju uskoro snimam i spot - otkrila je Anabela.

Ona je otrkila sve aktuelnosti iz života i karijere, pa progovorila o svom emotivnom statusu i braku sa Andrejem Atijasom.

- Ja sam srećna i zadovoljna, ovako mi je lepo. Nisam više u braku, ali sam u zajednici sa istim čovekom. Naš razvod je rešio nesuglasice. Shvatio je sve! Nemam ništa protiv papira, ali sad vidim da nije presudan. Uvek sam se pitala zašto niko neće da se menja i trudi se zbog mene, i evo pojavio se neko. Andrej i ja Nikad nismo bili na tako istim talasnim dužinama. Imamo naš univerzum i tu odlično funkcionišemo - zaključila je Anabela.

