POKAZALA BIH KOLIKO JE LEP, ALI NEKIM LJUDIMA BI PRORADILA SUJETA! Iva Grgurić progovorila o dečku, priznala zbog čega ga KRIJE!

Bivša zadrugarka Iva Grgurić se uključila direktno iz svog automobila, pa priznala da uživa u romansi sa novim dečkom kog krije od očiju javnosti.

- To je moje utešno rame, od ramena pa na gore ne idem. Ja bih rado da pokažem koliko je lep, ali nekim ljudima bi sujeta proradila. Iz pređašnjeg iskustva mislim da se ljubav gradi u nemoj intimi. U današnje vreme je biti anoniman prestiž. Za sada ide sve kako treba, to već traje neko vreme. Traje par meseci i nadam se da će trajati. Ja sam srećna, ne skidam osmeh i to tako treba da bude. Ako mene pitaš to je to, e sad, videćemo - priča Iva u emisiji "Pitam za druga".

- Moraš naći nekog ko je sličan tebi, slične poglede na svet. Trenutno odmaram, spremam letnju kolekciju haljina za leto i plažu. Imam uskršnje jutro sa svojom familijom, provodim vreme sa njima dok sam još ovde - priča Grgurićeva.

