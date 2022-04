NE FARBAM JAJA ZA VASKRS, NISAM DOMAĆICA! Jovana Jeremić će ovako provesti NAJVEĆI HRIŠĆANSKI praznik, ŠOKIRALA javnost!

Voditeljka Jovana Jeremić progovorila je o predstojećem velikom hrišćanskom praznku.

Popularna voditeljka priznaje da će Vaskrs provesti radno, te da se klasičnim kućnim obavezama ne bavi.

foto: Printscreen

- Za Uskrs ću raditi. Meni je svaki praznik radan, jer večito pada na vikend, što meni odgovara. Nisam domaćica, ne farbam jaja, to me ne interesuje. Ne lepim sličice, ni to me ne interesuje. Volim da praznike provedem na poslu sa svojim partnerom i sa svojom ćerkom - ističe Jovana, pa dodaje:

- Partnerom, kada ga budem imala - završava uz smeh voditeljka.

Jeremićeva naglašava da poštuje srpske verske običaje.

- Volim običaje, ali ne volim da farbam jaja. Nisam konzervativna, ali sam tradicionalna. Za jaja sam samo tu da ih lupam - govori poznato TV lice.

foto: Printscreen

Jovana Jeremić smatra svoj angažman na televiziji i karijerni razvoj blagoslovom.

- Živim svoj posao, tako da mi ne treba odmor. Ovo je moj način života. Ja ne radim, ja uživam. Svoj hobi sam pretvorila u posao koji živim. Bog mi je dao veliku privilegiju da budem sve što poželim. Kada sam htela da budem najbolji pravnik, bila sam, kada sam htela da budem najbolja voditeljka bila sam... Ko zna šta ću biti u budućnosti - zaključuje ona.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/S.M./Srbija danas

