ŠOK PREOKRET U GRANDU! Popoviću ističe ugovor, evo ko će PREUZETI NJEGOV DEO POSLA! Saša za Kurir poručio JEDNO!

Saši Popoviću nakon finala ovogodišnje sezone takmičenja "Zvezde Granda" ističe ugovor koji je potpisao sa "Grand produkcijom". Iako još nije doneo konačnu odluku po ovom pitanju, to znači da, ukoliko ne dođe do nastavka saradnje, Popović više neće voditi ovaj takmičarski šou-program.

Kako Kurir Stars saznaje, Aleksandar Milić Mili će dobiti i novo zaduženje, pa će tako preuzeti audicije za novu sezonu takmičenja koje će uskoro početi da se održavaju po većim gradovima širom Srbije i regiona. Inače, Saša i dalje razmatra uslove pod kojima bi eventualno produžio ugovor sa svojom matičnom kućom, ali još nije ni sam siguran za koju će se opciju na kraju odlučiti. Ukoliko pak ne produži ugovor sa "Grandom", Popovićev plan je da veći deo godine provodi na moru u Hrvatskoj, tačnije Opatiji, gde već duže vreme ima nekretninu. On će se tamo u društvu svoje supruge Suzane odmarati i uživati u penzionerskim danima, dok će u Beograd dolaziti samo kad ima važne obaveze, koje ne bi smeo da propusti.

- "Zvezde Granda" ne bi bile to što jesu da nema Saše, koji je celog sebe uložio u taj projekat. Zato i ne čudi što je ovaj format godinama jedan od najgledanijih. Ipak, i sam Saša je na početku poslednje sezone najavio da uskoro planira da se povuče iz javnosti i medija i da uživa u životu. Mnogi to tada nisu ozbiljno shvatili, jer je on to više godina govorio, ali sada, kad mu ističe ugovor, plaše se da će se odlučiti na ovaj korak, što je za mnoge nezamislivo - priča naš izvor.

Mi smo na snimanju emisije sreli Popovića, koji nam je potvrdio da mu ističe ugovor, ali da će u žiriju ostati, ako ostanu i svi ostali članovi žirija.

- Meni ističe ugovor, ali nisam rekao da hoću da napustim žiri. Ako svi ostanu u žiriju, ostaću i ja, naravno. U Opatiju ću ići, ali ne planiram da idem nigde - poručio nam je Saša.

Podsetimo, i sam Popović je na početku aktuelne sezone u septembru ove godine u izjavi medijima potvrdio da ozbiljno razmišlja da se povuče iz medija i da svakako više neće ići po audicijama, kao što je to do sada bio slučaj.

- U aprilu punim 68 godina, u penziji sam, šta ću ja više u tim godinama da idem po audicijama. Ostaću u firmi, sve ću organizovati, ali iza kamera, ne moram više da vodim emisiju. Prijaće mi malo da se malo sklonim sa naslovnih strana. Šta to meni treba više, odoh ja da se odmaram i sunčam, da još ovo malo života provedem van medija - rekao je tada Saša.

