BRENA I BOBA ULAŽU U HOTEL NA ZLATIBORU 50 MILIONA €: Luksuzni kompleks će posedovati BAZENE, SPA, TERETANU, IGRAONICU!

Lepa Brena i Boba Živojinović već godinama vode nekoliko uspešnih biznisa, od čega zarađuju i milione. Ipak, oni neće da stanu, pa su odlučili da investiraju u turizam i izgrade luksuzni hotel na Zlatiboru, za koji će, kako tvrdi Boba za medije, dati oko 50 miliona evra.

Kako Kurir saznaje, ovaj luksuzni objekat će podići iza jezera, i to na potezu između dino parka i studentskog odmarališta. Boba je tamo još devedesetih godina, kao istaknuti sportista, dobio na korišćenje zemljište od dva hektara. Tržišna vrednost ara na tom delu je, kako saznajemo od trgovaca nekretninama, između 25.000 i 30.000 evra, pa njegov plac košta oko šest miliona evra.

Ipak, Živojinovići najpre moraju da srede papirologiju, pošto je to zemljište dobio na korišćenje, a novi zakon nalaže da mora da bude vlasnik ili zakupac. Zato najpre treba da završe konverziju zemljišta, kako bi započeli projekat. Proverili smo nezvanično i u opštini da li je Boba podneo zahtev gde smo saznali da to još uvek nije uradio.

Naš izvor kaže da će hotel biti pravi luksuz, što i ne čudi, s obzirom na to da je suma koju ulažu i više nego visoka. Hotel će, pored standardnih soba, posedovati i predsednički apartman, nekoliko konferencijskih sala gde će se organizovati predavanja i seminari, sale za proslave, bazene i spa, veliku igraonicu za decu, kao i vinski podrum gde će držati svoja vina koja će služiti gostima. Kada su bazeni u pitanju, biće i spoljašnjih i unutrašnjih, namenjenih za sve uzraste, a dosta pažnje i finansija će usmereti i u saune, sobe za relaksaciju i masažu.

Inače, Boba je nedavno za medije potvrdio ove informacije.

- Mislim da sam se ostvario kao teniser, kao muž, kao roditelj i to mi je sasvim dovoljno. Ono kad se mi šalimo o tome "muž Lepe Brene", ko stoji iza toga, stoji Boba Živojinović sa imenom, prezimenom, finansijama, edukacijama, poslom. I to jeste, mi jesmo porodica. Moji prijatelji znaju o čemu pričam. Sve što sam radio, radio sam po intuiciji i pravio mojim parama. Ja sam osnovao "Grand" produkciju za dve nedelje - rekao je on i dodao:

- Imamo nekoliko vrlo ozbiljnih projekata. Radimo ozbiljne investicije. Na Zlatiboru ulažemo skoro 50 miliona evra. Sad krećem investiciju i u Majamiju - rekao je Boba.

Podsetimo, Brena i Saša Popović su prodali "Grand" prošle godine, kada su uzeli ukupno 30 miliona evra. Tim povodom, napravili su gala proslavu na koju su pozvali sve prijatelje i kolege sa estrade.

Svi biznisi Živojinovića Poseduju vinariju, nekretnine, firmu za čišćenje Lepa Brena i Boba Živojinović pravi su magovi kada je u pitanju investiranje u nove poslove i imaju nekoliko uspešnih firmi. Već godinama imaju firmu za čišćenje fasada, krovova, staza, ali i puteva i uklanjanja grafita sa zidova. Bračni par je ovaj posao nedavno prepustio svom sinu Viktoru Živojinoviću, ali se njih dvoje i dalje vode kao vlasnici firme. Pre nekoliko godina kupili su ceo sprat u kuli na Novom Beogradu, a prvi komšija im je Novak Đoković. Živojinovići su planirali tamo da se presele u narednom periodu, kada prodaju vilu na Bežanijskoj kosi. Poseduju i vinariju u Šidu, a planiraju da investiraju u nekretnine i u Majamiju i na Maldivima. Pisalo se i da Brena planira da pokrene biznis s hulahopkama i da će u narednom periodu plasirati proizvod.

