OVO DO SADA NISMO VIDELI Rodrigez je žigolo, plaća ga biznismenova žena

Abronoše moje drage, ne znam za vas, ali meni su dozlogrdili foliranti sa estrade. Bože me sačuvaj i sakloni, što bi naš narod rekao. Glume neki nivo, gledaju s visine, a zapravo nema pas za šta da ih ujede. Eto, jedan pevač, zvaćemo ga Rodrigez, slika se u skupocenim automobilima, te satovi, besne marke, a sve je to od biznismena kod kojeg je na kamati. Na društvenim mrežama Rodrigez prikazuje život iz snova, a u dugovima je do guše. Bez stida i srama pozira u tuđoj kući, pa u džakuziju, pa u džipu i juri starlete na foru, a kad bi znale da je šupalj, pobegle bi kao đavo od krsta. E sad, to nije sve. Rodrigez nije samo pevač nego i žigolo. Tezge nema, ali ima dama koje ga plaćaju. Doduše, nisu to neke pare, ali ima da se preživi od meseca do meseca. Uzima on po satu od 100 do 300 evra.

Žene su jako poznate, a najgalantnija je supruga jednog biznismena. S njom se najviše viđa jer joj se toliko mali dopada da ga je rezervisala za naredna tri meseca. Čim muž ode u kompaniju, pevač uleti u luksuznu vilu i otpeva svoje. Zaljubila se dama, a on to koristi maksimalno. Političar još uvek nije provalio da mu Rodrigez servisira ženu, a kada se to bude pročulo, biće belaja. Do tada da vam otkrijem još jedan ozbiljan trač. Folkerka, zvaćemo je Garava, ukrala je koleginici ogrlicu. Priča je stara nekoliko godina, ali se i dalje prepričava na estradi. Garava je označena kao lopov broj jedan. Nedavno je bila na jednom snimanju i jedna koleginica ju je potkačila za to. Ona je molila da ne govore o tome i negirala da je ona ukrala ogrlicu. Naravno, sramota je pa neće da svi upiru prstom u nju. Garava je toliko poludela da je optužila pevača da joj je to smestio jer nije htela s njim da spava na turneji. To nema veze sa životom, ali eto, žena ukrade i još se pravi fina. Ovakvih slučajeva ima koliko želite, samo ću da vam najavim da jedan glumac bije svoju ženu. Prijavljivala ga je policiji, ali ništa. Sad čačkam oko toga ne bih li dobila sočne detalje, pa ću da se spremim do sledeće nedelje. U medijima glume srećan par, a zavedeni su u MUP kao rizična porodica. Eto, abronošice, nije lako saznati sve ove pikanterije, ali sve za vas.

