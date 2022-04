POLICIJA JOJ NAŠLA SEKIRU U TORBI, ŽIVI KAO PODSTANAR SA 7 MAČAKA! Bila velika zvezda, a sada se bori za osnovno: Želim samo MIR

Pevačica Bebi Dol živa je legenda. Ona iza sebe ima pregršt hitova i uspeha, mada se čini da se u poslednje vreme povukla sa scene.

Do pre nekoliko godina ova neobična umetnica je živela kao podstanar u trošnoj kući na Vračaru iz koje ju je isterao gazda jer, kako on sam kaže, nije imala za kiriju.

foto: Ana Paunković

- Nemojte me pitati za nju, molim vas! Naravno da je znam. Izdavao sam joj stan. Nisam imao lepo iskustvo sa njom kao stanarkom. Nije mi plaćala kiriju mesecima, imao sam velikih problema sa njom. Na kraju sam morao da je izbacim iz stana. Ona je hohštapler i prevarant. Neću da pričam o njoj - iznervirao se gospodin tada na sam pomen bivše stanarke, prenosili su domaći mediji.

Bebi u stanu ima nekoliko mačaka o kojima brine, a i sama je pričala kako muž čuva sedam mačaka dok je ona na "Farmi".

foto: Kurir televizija

Bebi je pričala i o novcu, pa poručila da joj je dovoljno da ima za osnovne potrebe, te da se trudi da zadrži svoj mir:

- Zdravlje i mir su najbitniji. Želim samo da imam miran i lep život bez tenzije i trzavica. Nikome ne želim zlo. A što se tiče novca, on dođe i prođe. Nekada sam ga imala više, ali meni je potrebno malo i dok sam zdrava, Bogu hvala uvek ću zaraditi dinar da imam za osnovno.

Inače, Bebi Dol je jednom prilikom ispričala kako je navodno nakon "Farme" nosila sekiru u torbu, te da ju je policija zbog toga i taustavila.

- Dva meseca sam sa sekirom išla posle "Farme", nosila sam je u velikoj tašni. Policajac me je na prelazu kod Skupštine zaustavio i ljubazno zamolio da to malo uvučem u tašnu. Kaže - on me razume. Danas su rijaliti malo drugačiji - ispričala je Bebi u emisiji Sceniranje na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:35 POLICIJA ZAUSTAVILA BEBI DOL! Našli joj SEKIRU u torbi! Za sve kriv RIJALITI!