LUNA KAČI MIKROFON O KLIN! Đoganijeva ŠOKIRALA ODLUKOM: Neće da se BAVI PEVANJEM, ima druge PRIORITETE

Marko Miljković i Luna Đogani gostovali u u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gde su govorili o svojim poslovima i budućim planovima.

Nakon učešća u rijaliti programima, mladi par je dobio ćerkicu i posvetio se influenserskoj profesiji.

Njih dvoje vode jedan od najpopularnijih jutjub kanala u Srbiji, a kako kažu za sada im ovaj posao odlično ide.

Kako Luna potiče iz muzičke porodice nekada se i sama bavila muzikom, a kako sada kaže, spremna je daokači mikrofon o klin, jer sebe više ne vidi u tim vodama.

Ipak, Đoganijeva nije isključila mogućnost da se u jednom momentu predomisli i ponovo vrati pevanju.

- Biću najiskrenija, ne planiram trenutno. To nije nešto čime bih se bavila, ne vidim sebe mnogo u tome. U tom trenutku kada sam snimala pesme i kada sam ulagala u to, mislila sam da je to neki moj put i slušala sam svoje srce. Ovog trenutka se ne osećam tako, već sam našla neki svoj drugi put. Za sada ne, ali ostavljam budućnost da pokaže svoje. Život je čudo, nikad se ne zna šta će kod mene - kaže Đoganijeva.

