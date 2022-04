ANI JE TEŠKO PALO ŠTO SAM BIO U KUĆNOM ZATVORU! Rastin ŠOK intervju: Reper progovorio o bivšoj ženi, ćerki i zatvorskim danima!

Stefan Đurić Rasta ponovo je slobodan nakon što je osam meseci proveo u kućnom zatvoru po presudi jer je uhvaćen sa većom količinom narkotika.

foto: Stefan Stojanović Mondo

Reper se na promociji novog multimedijalnog projekta "Povratak u geto" pojavio nakon 45 minuta kašnjenja, a mi smo ovu priliku iskoristili da sa njim posle duže pauze porazgovaramo o teškom periodu koji je sada iza njega.

- Ovo je jedan poseban trenutak u mom životu. Ja sam ga nazvao drugi rođendan. Konačno sloboda i konačno mogu da budem tu i da radim ono što volim. Ovaj multimedijalni projekat "Geto sport" sam odlučio da izbacim da ljudi ne bi čekali do albuma i sedam novih pesama. Album je kompletno pisan u zatvoru, u ćeliji i potpuno je autentičan. To mi je i prioritet. Na osnovu toga, Vojin je zajedno sa mnom došao na jednu super ideju da raspišemo jedan scenario i da uđemo u snimanje filma. Stvarno mi je sve to jedan novi doživljaj i radujem se tome.

Kako si proveo prvi dan nakon skidanja nanogice?

- Čim sam skinuo nanogicu, odmah sam otišao da snimam spot. Svi su se začudili što sam tamo, ali to je nešto što volim i što mi je pružilo pravi osećaj slobode. Ako sam mogao da biram najbolje vreme kada ću da budem uhapšen, to je bilo sada, kada se nije radilo zbog korone.

Kako si proveo osam meseci kućnog zatvora?

- To je bila zastrašujuća stvar, ali kad izađeš iz zatvora u kućni pritvor, mnogo je lakša situacija. Bio sam pored ćerke i to je mnogo veća razlika. Uradio sam dosta stvari u tom periodu. Ja živim sa dosta izgrađenom rutinom, imam tu neku radnu etiku koja je dosta usađena i disciplinovan sam. Sve što sam nekad radio napolju dok sam bio na slobodi, samo sam prebacio na svoju kuću - od vežbanja do treniranja, poslovnih sastanaka i snimanja spotova.

Kako ti je bilo iza rešetaka?

- To je bio period preispitivanja na nekom nivou o kome čovek napolju nikad ne razmišlja. Nisam plakao tamo, ali nisam neko ko ne tuguje. Pisao sam i to su moje suze na papiru.

foto: Printscreen/Instagram

Koliko su te medijski napisi uzrujavali dok si bio zatvoren?

- Jako. Dok nisam shvatio da je to nešto na šta ne mogu da utičem i da je sve to šoubiz.

Da li te plaši što će sve to jednom čitati i tvoja ćerka?

- Ne plaši me, jer je moja ćerka neko ko me bolje poznaje od tih ljudi koji su to pisali.

A kako ćeš joj objasniti da joj je otac robijao zbog posedovanja nedozvoljenih supstanci?

- Dok dođe vreme da joj ja to objasnim, te supstance više neće biti nedozvoljene. Evropa i svet se kreću u drugom smeru, biće mi lako. Ako bude i sama želela da konzumira nedozvoljene supstance, oko toga ćemo biti jasni - da to ne može.

foto: Printscreen/Ekskluzivno, Damir Dervišagić

Da li te je bivša supruga Ana posećivala u kućnom pritvoru?

- Jeste. Njoj je teško palo sve to. Ja nisam imao vremena da razmišljam o tome. Najteže mi je bilo zbog najbližih - Ane, mame i tate, ćerke.

Postoji li mogućnost da se Ana i ti pomirite i da ponovo ostvarite ljubavni odnos? Mnogi su primetili da je ona i dalje vrlo slaba na tebe, često postavlja tvoje pesme na svom Instagramu, što je mnogima čudno.

- Uff, teško pitanje. Da bih se pomirio sa Anom, ja moram biti u svađi sa njom, a sa njom sam u jako dobrim odnosima. Čujemo se svakodnevno. Ljubav će uvek postojati, to je neminovno - da li mi bili opet zajedno ili ne. Mi smo shvatili da je praktično da ne budemo zajedno i to se ispostavilo kao dobro na kraju. Oboje smo sazreli i to je obostrana odluka.

foto: Stefan Stojanović Mondo

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

00:56 Rasta na slobodi posle 8 meseci kućnog pritvora