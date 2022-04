ŠOK! LJUBA PANTOVIĆ PROGOVORILA O ELITNOJ PROSTITUCIJI NA ESTRADI Iznela brutalnu istinu o njima: Spomenula i STANIJU DOBROJEVIĆ

Ljuba Pantović, fitnes trener i rijaliti igračica brutalno je iznela svoje stavove o najaktuelnijim temama na domaćoj estradnoj sceni u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

- Svi pričaju o elitnoj prostituciji, samo ja ne vidim ništa elitno. Prostitutka, ko prostitutka. Za mene su to jeftinoće, nakaradne žene, spodobe mentalne i osobe koje nisu sposobne ni za šta u ovo, životu. Da su mogle da rade šta hoće ne bi bile to što je su - oštro je prokomentarisala Ljuba Pantović u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

Ona je iznela svoje brutalne stavove o "kraljicama noći" navevši da je njima po svaku cenu cilj da izađu u novinama-

- I te što se brane, bolje da se ne brane. Najbolje bi im bilo da nabiju glavu u kesu i da čekaju da prođe. Meni je to kolektivni blam, to je najveći problem zemlje Srbije što svi hoće da budu poznati, pa po cenu da im izađše slika u novinama ispod koje stoji - prostitutka - rekla je Ljuba i pozvala sve roditelje da svoju decu daju na sport.

Ljuba Pantović oštro je prokomentarisala najaktuelnije teme sa estrade - nova kola Saše Popovića, Ružica Veljković afera prostitucija i mama Stanije Dobrojević, koja se skinula u šestoj deceniji života .

- Saša Popović je mag marketinga, sve je on to zaslužio što ima. Ima neverovarno kefalo, a što se tiče druge i treće teme meni su one đuture, neka ovi iz treće pročitaju drugu. Neko ih je opisao negde ili to meni liči, ne kažem da jeste, ali sumnjam - kaže Pantović.

