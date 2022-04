DEKOLTE DO PUPKA, TORTA U OBLIKU BOMBE, MAČ U RUKAMA! Ivana Hurricane proslavila 27. rođendan, gde joj je dečko POLITIČAR

Ivana Nikolić iz benda "Hurricane" proslavila je 27. rođendan, a za ovu priliku odabrala je "bombastično" izdanje.

Prekratak minić, izrez kod grudi do pupka, nadograđena kosa do zadnjice, sve smo to mogli da vidimo na storijima sa rođendana Ivane Nikolić.

foto: Pritnscreen/Instagram

Celu noć je grlila prijatelje, pa se popila koja čaša više, a žurka u jednom prestoničkom lokalu je potrajala do kasno u noć.

Imala je tortu u obliku bombe, koju je presekla, ne kao svi normalni slavljenici, već mačem.

foto: Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, članira grupe "Hurricane"navodno se uselila kod političara Andreja Bajeca, sa kojim je nekoliko meseci u vezi.

Naime, kako izvor tvrdi za domaće medije, ideja o njihovom zajedničkom životu bila je baš Andrejeva, no, ni Ivana nije mogla da ostane imuna, te ju je prihvatila oberučke, iako njihova veza, kao što smo već napisali, traje samo nekoliko meseci.

foto: Printscreen Paparaco Lov

