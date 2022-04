OVO JE BRAT ŽIKE JAKŠIĆA! Bavi se muzikom, neverovatno liče, a voditelj ga ZBOG OVOG PAKTA ISPLAĆUJE decenijama! (FOTO)

Žika Jakšić izgradio je veliku karijeru, a danas je poznati urednik i voditelj emisije Nikad nije kasno. Ono što malo ko zna jeste da je njegov brat takođe odabrao put muzike, ali za razliku od Žike on se okrenuo rokenrolu.

Naime, u pitanju je Vladimir Jakšić poznatiji kao Musa koji je predvodio grupu Revolveri, a koja inače pripada pomenutom muzičkom pravcu. Pamtimo ih po himni protesta „Nema povlačenja, „nema predaje“, kao i po pesmama „Brod“ na okeanu, 24 sata dnevno rokenrol“.

foto: Printscreen

Ukoliko biste se malo bolje zagledali u dva brata sličnost je evidentna. Žika i Vladimir imaju identične crte lica i gotovo iste su građe.

Priče koje kolaju u svetu poznatih jeste da su Vladimir i Žika nekada zajedno nastupali i bavili se rokenrol muzikom u Jugoslaviji.

Naime, kako se navodi, kada je Žika prvi put pristao da odradi jednu svadbu, uplovio je sasvim slučajno u narodnjačke vode, a po povratku sa nastupa doneo je pune džepove novca.

foto: Printskrin/Jutjub

Prema priči izvora, ostavio je novac u fioci, ali kada je ustao ujutru deo istog nije bio tu.

- Žika je pitao brata Vladimira gde je još para iz fioke, a brat mu je rekao da s obzirom da je izdao rokenrol i na neki način i njega i sve u šta su verovali mora od zarade koju dobija sa narodnjacima da mu daje 10 odsto! Tada su braća sklopila pakt i Žika i dan-danas Vladimiru daje novac zbog izdaje - navodi se.

No, Žiki to ne smeta jer ima dovoljno novca, jer pakt je pakt i on ga neće prekršiti dok je živ.

foto: Printskrin/Jutjub

