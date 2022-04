POSLE MNOGO GODINA OTKRILE ZAŠTO SU NAPUSTILE KOKTEL BEND Evo u kakvom su odnosu JELLENA i KAĆA Rekla sam nećemo nikako i otišla!

Gošće trećeg sata Pulsa Srbije kod autora i voditelja Ivana Gajića bile su bivše pevačice nekada mega popularnog Koktel benda Jellena i Katarina Sotirović.

Katarina i Jellena Lalović (devojačko Ristić)su se prisetile svojim muzičkih karijera dok su bile u Koktel bendu.

- Bilo je puno anegdota oko Jeleninog prezimena i imena. Kad je Jellena otišla iz benda, a ja sam došla mene su pitali da li ću ja da dodam dva ć. I dan danas me ljudi često oslove sa Jellena i veruj mi da je tako - rekla je pevačica Katarina Sotirović.

- Ja sam bila autor pesme "Srećan ti rođendan" - rekla je Jellena.

- Ja izvodim stalno pesmu "Snežna kraljica" i "Minđuše". Sa Bojanom i Zoranom (imamo jedno super prijateljstvo) - kaže Kaća Sotirović.

Jellena je otkrila svoje razloge napuštanja megapopularnog benda.

- Tri razloga je što sam napustila bend, a možda i četiri. Imam u podrumu čitavu arhivu, koju je sačuvala moja aka. Tu su bili i neki od razloga, za svašta šta se spekulisalo. Prvi razlog je bio što su Boki i Deki meni rekli posle 16 godina da je trebalo da odu sa mnom. Osnovini problem je bio medijski, želela sam da se drugačuje predstavljamo. Tu je trebalo da postoji jedan lid vokal, a to je hteo i Zoki, a mi nismo bili ABBA da imamo dva lid vokala. Rekla sam onda da nećemo nikako. Onda sam se zaljubila i udala. Bilo mi je teško kada sam izašla. Posle je bilo teško naći takav bend. Varali su me posle, radili na matrice, a sa Koktelom je sve bilo uživo. U jeku popularnosti znali su me - rekla je Jellena.

A onda je i Katarina Sotirović ispričala zašto je napustila Koktel bend.

- Pola grupe nije imalo ništa protiv da mene mediji intervjuišu, jer je uvek zanimljivo kada je to devojka, iako sam ja bila samo vokal, a delu grupe je to smetalo. Šest meseci nakon isteka roka, ugovora, a uvek se taje taj neki rok od šest, sedam meseci, da bi našli drugu pevačicu. Tada je počela ekspanzija Zvezdi Granda, ja se tu nisam baš nešto najbolje snalazila. Dala sam im otkayni rok i mi smo posle toga zajedno tražili pevačicu - ispričala je Kaća Sotirović.

