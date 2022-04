REKLA SAM MUŽU DA SAM SE ZALJUBILA U DRUGOG MUŠKARCA! Šok izjava Nataše Aksentijević, iznela detalje iz BRAKA u javnost!

Voditeljka Nataša Aksentijević poznata je po svom specifičnom humoru i britkom jeziku. Otvoreno priča o problemima i izazovima koje donosi brak danas, ali na sebi svojstven način.

U intervjuu za "Stori", Nataša Aksentijević ispričala je kako izgleda život u braku, kao i dinamika sa njenim partnerom.

- On ume da me smiri i da me uznemiri (smeh). O svemu pričamo. Čak i kad se zaljubim u vozača na snimanju, ja dođem i to mu kažem, na šta mi on odgovori: "Dobro, danas je ponedeljak, do petka da si se odljubila"... (smeh) Kada imaš sreću da život deliš sa čovekom svog života , problemi se lakše rešavaju. Onda i kada ti ti jave s televizije da nećeš više tamo raditi, to ne shvataš tragično jer on dođe i kaže ti: "Super, sada će ti se otvoriti neka nova vrata". I to se zaista dogodi - rekla je glumica u intervjuu.

- Imam sreću da sam se udala za nekoga koga volim najviše na svetu. Kada u brak uđeš iz ljubavi, ništa nije komplikovano, ne moraš da ga čuvaš, brineš hoće li opstati. Tu si zato što je to tvoje srce odabralo. Opraštaš sve, doduše, Dušan meni više oprašta nego ja njemu. Ponekad sam ljubomorna na količinu dobrote empatije i razumevanja koju on poseduje. Mislim da je on jedina osoba koja se iskreno i od srca raduje tuđoj sreći. Kod nas običnih smrtnika uvek ima malo ljubomore, kod njega ne - srećno i zadovoljno kaže Aksentijevićeva.

